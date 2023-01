﻿Dieses Bündnis will in Dresden die Bürgermeister stellen

Dresden. Respekt. Über die Vermittlungsversuche bei der Wahl der neuen Bürgermeister ist nichts nach außen gedrungen. Beinahe nichts. Am Sonnabend auf einmal äußerten sich die Sozialdemokraten zum möglichen Ergebnis (DNN berichteten), das die Moderatoren Gunda Röstel und Thomas de Maizière am Montagabend den Fraktionen vorstellen wollen und am Dienstag der Öffentlichkeit. Bekommt Dresden auf der Stadtratssitzung am 26. Januar endlich neue Bürgermeister?

Was ist bisher so alles geschehen?

Dresden hatte bis August 2022 sieben Beigeordnete. Dann endete sukzessive die Amtszeit von fünf Beigeordneten. Im August sollten neue Bürgermeister gewählt werden, doch die Sondersitzung endete im Eklat. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erklärte sich mit der Wahl von Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) nicht einverstanden. Seit dem versuchen OB und Stadtrat erfolglos, alle unter einen Hut zu kommen.

Warum sind die Fronten so verhärtet?

Grüne, Linke, CDU und SPD hatten schon 2021 die Bürgermeisterposten in weiser Voraussicht unter sich aufgeteilt. CDU und Grüne profitierten bereits von diesem Deal, Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) und Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) sind die ersten Personalien, die absprachegemäß 2021 gewählt wurden. Inzwischen ist das Bündnis auf das Einvernehmen des OB angewiesen, weil die Zweidrittel-Mehrheit nach zwei Austritten aus der Grünen-Fraktion verloren ging. Zwei Austritte aus der CDU-Fraktion verschärften das Problem.

Was will der Oberbürgermeister?

Mehrfach hatte Hilbert gesagt, dass er die bisherige Verteilung der Bürgermeisterämter nicht akzeptieren will. Der Deal der vier Fraktionen sei nicht sein Deal. Fünf Bürgermeisterposten für Grüne, Linke und SPD bei zwei Ämtern für die CDU spiegele die Mehrheitsverhältnisse im Rat nicht wider. Dort haben Grüne, Linke, SPD und Dissidenten 35 Stimmen und AfD, CDU, FDP und Freie Wähler ebenfalls 35 Stimmen. Bei der Problemlösung wählte der OB verschiedene Ansätze. Mal brachte er eine Aufstockung auf acht Posten ins Gespräch, mal forderte er eine Reduzierung auf sechs Geschäftsbereiche.

Was soll eine Moderation bringen?

Nachdem die Bürgermeisterwahlen im September, Oktober und November in schöner Regelmäßigkeit scheiterten, brachte die SPD moderierte Verhandlungen ins Gespräch. Als auch die Landesdirektion Sachsen auf das Erfordernis einer vorschriftsmäßig besetzten Verwaltung hinwies und damit drohte, die Posten von einem bestellten externen Beauftragten besetzen zu lassen, ließ sich Hilbert auf die Moderation ein und ernannte den CDU-Politiker de Maizière und die frühere Grünen-Politikerin Röstel zu Moderatoren.

Was ist bei den Beratungen herausgekommen?

Die Äußerungen der SPD kommen nicht von ungefähr. Nach Lage der Dinge wird es ein Bündnis aus Grünen, Linken und CDU geben, das die Posten unter sich ausmacht. Dabei wird es sechs Bürgermeisterposten geben. Zwei (Umwelt und Bau) werden von den Grünen besetzt, zwei (Kultur und Soziales) von den Linken und zwei (Ordnung und Bildung) von der CDU. Das Finanzressort fällt in den Bereich des Oberbürgermeisters, während das wichtige Haupt- und Personalamt an die CDU geht. Die Grünen erhalten als Ausgleich das Veterinäramt. Ausgerechnet die SPD, die die Moderation erst vorgeschlagen hatte, ist die große Verliererin und geht leer aus.

Wie lässt sich das Ergebnis politisch verkaufen?

Grüne und Linke erhalten ihren Status quo und werden mit der ehemaligen Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen sowie den ehemaligen Bürgermeisterinnen Kris Kaufmann (Soziales) und Annekatrin Klepsch (Kultur) bekanntes Personal ins Rennen schicken. Die CDU gewinnt trotz geringerer Fraktionsgröße an Einfluss und bringt Stadtrat Steffen Kaden in Stellung, der einen riesigen Geschäftsbereich erhält. Der Oberbürgermeister kann erklären, dass er mit Finanzen ein Schlüsselressort für das bürgerliche Lager gesichert hat.

Gibt es für das Ergebnis eine Mehrheit?

Auf dem Papier schon. Das Dreierbündnis und Hilbert, der im Rat stimmberechtigt ist, kommen auf 37 Stimmen. Das langt bei insgesamt 71 Stimmen, da Hilbert ja sein Einvernehmen zu dem Deal erteilen würde. Aber es gibt immer wieder Abweichler in den einzelnen Fraktionen. Gerade bei Grünen und Linken könnte es einigen Räten sauer aufstoßen, dass der einstige Bündnisgefährte SPD fallengelassen werden soll. Es gibt durchaus prominente Kommunalpolitiker, die den Rücktritt von Fraktionsvorsitzenden vorhersagen, wenn die Bürgermeisterwahl am 26. Januar einmal mehr scheitern werde.