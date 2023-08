Mehr Verkaufsfläche statt Neubau ist der neue Trend im Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Group plant eine große Investition in Dresden-Klotzsche.

Dresden. In der Innenstadt tobt ein erbitterter Streit über die Ansiedlung eines Globus-Warenhauses mit 8800 Quadratmetern Verkaufsfläche. In Klotzsche plant der Einzelhandelskonzern REWE-Group einen Super-Supermarkt mit fast 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Wobei es sich um zwei Märkte handelt: Der in der Travemünder Straße angesiedelte Einkaufskomplex mit REWE und Aldi soll größer werden.