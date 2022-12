﻿Diese Moderatoren sollen Dresden Beigeordnete bescheren

Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und sieben Stadtratsfraktionen haben sich am Donnerstagnachmittag auf einen moderierten Prozess für die Wahl der Beigeordneten geeinigt. Mit Gunda Röstel und Thomas de Maizière werden zwei bundespolitisch bekannte Persönlichkeiten versuchen, die festgefahrenen Gespräche zur Besetzung der Beigeordnetenposten zu einer Einigung zu führen.

Bundesvorsitzende der Grünen und Bundesinnenminister

Gunda Röstel war von 1996 bis 2000 Bundessprecherin von Bündnis 90/Die Grünen und ist seit 2004 kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtentwässerung Dresden. Thomas de Maizière ist altgedienter CDU-Politiker und war unter anderem von 2013 bis 2018 Bundesinnenminister. Hilbert begründete die Wahl eines Moderatorenduos mit der Balance zwischen dem linken und dem bürgerlichen Lager. Die Vertreter der Stadtratsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, CDU, SPD, Freie Wähler/Freie Bürger und FDP stimmten dem Moderatorenduo zu.

Vertraulichkeit als Grundbedingung

Laut Hilbert hat das Moderatorenteam als Grundbedingung für einen erfolgreichen Prozess Vertraulichkeit über den Inhalt der Gespräche erklärt. In der Runde am Donnerstagnachmittag ging es darum, die ersten Gesprächstermine abzustimmen. So soll es in der kommenden Woche ein erstes Gespräch geben. Inhaltliche Dinge wie die künftige Struktur der Verwaltung wurden nicht angesprochen.

Ziel: Wahlen am 26. Januar

Die für die Stadtratssitzung am 15. Dezember anberaumte Wahl der Beigeordneten soll vertagt werden. Dazu soll ein gemeinsamer Vertagungsantrag der beteiligten Fraktionen und von Hilbert eingereicht werden. Die Beteiligten streben eine Wahl der Beigeordneten auf der Stadtratssitzung am 26. Januar an, heißt es in einer Erklärung der Stadtverwaltung.

AfD erst ein- und dann ausgeladen

Die AfD-Fraktion, die gemeinsam mit den Grünen die stärkste Fraktion im Stadtrat stellt, war zunächst zu dem Gespräch eingeladen, dann aber wieder ausgeladen worden. Bei der Einladung habe es sich um ein Versehen gehandelt, hieß es aus dem Rathaus. AfD-Fraktionsvorsitzender Thomas Ladzinski erschien zum Termin im Rathaus und wurde von Hilbert gebeten, den Saal zu verlassen. Dem kam der Fraktionsvorsitzende auch nach. CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger kritisierte, dass die Dissidenten zu dem Gespräch geladen waren. Wer die AfD auslade, müsse auch die Dissidenten ausladen, erklärte Krüger gegenüber DNN.

Keine Einigung trotz intensiver Gespräche

Mit dem 31. Oktober ist die Amtszeit von fünf Bürgermeistern abgelaufen. Der Stadtrat wollte auf einer Sondersitzung am 11. August neue Beigeordnete wählen, doch nachdem Hilbert Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) sein Einvernehmen versagte, wurden die Wahlen vertagt. Auch im September, Oktober und November vertagte der Stadtrat mehrheitlich die Wahlen. Hinter den Kulissen wurde intensiv zwischen mehreren Fraktionen und dem OB verhandelt, doch letztlich kam es zu keiner Einigung.

Hilbert erstattet Rechtsaufsicht Bericht

Hilbert soll der Landesdirektion Sachsen bis Freitag Bericht über den weiteren Verlauf bei den Beigeordnetenwahlen erstatten. Der OB werde die Rechtsaufsicht über die Festlegungen vom Donnerstag und den Fortgang der Gespräche schriftlich informieren, kündigte die Stadtverwaltung an.