﻿Diese Ansage macht der Oberbürgermeister im Machtpoker von Dresden

Neue Entwicklung im Machtpoker von Dresden: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat am Montag klare Regeln für die weiteren Verhandlungen formuliert. Dabei sitzt ein neuer Partner mit am Tisch.

Dresden. Viel verhandelt wurde eher nicht am Montagmittag im Bürgermeisterpoker von Dresden. Aber beim Verhandlungspersonal gab es ein Novum: Erstmals hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Spitzen von sechs Fraktionen an seinen Tisch gebeten. Neben Grünen, Linken, CDU und SPD waren auch FDP und Freie Wähler vertreten.

Verhandlungen nur noch mit sechs Fraktionen

Und Hilbert machte unmissverständlich klar: Er stehe für weitere Einzelgespräche gerne zur Verfügung und auch für Gespräche mit sechs Fraktionen. Verhandlungen nur mit Grünen, Linken, CDU und SPD werde er aber nicht mehr führen, erklärte der OB. Auch die Fünfer-Konstellation mit der FDP als zusätzlichem Partner habe nicht zu einem Durchbruch geführt. Deshalb sollten jetzt sechs Fraktionen in die Gespräche involviert werden.

Vierer-Koalition ohne Zwei-Drittel Mehrheit

Die grün-rot-schwarz-rote Vierer-Koalition hatte 2020 die sieben Bürgermeisterposten unter sich aufgeteilt. Damals hatten die vier Fraktionen noch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Stadtrat und hätten ihre Personalvorschläge gegen den OB durchsetzen können. Nach diversen Fraktionsaustritten ist diese Mehrheit nun passé und die Posten können nur im Einvernehmen mit dem OB besetzt werden.

CDU: „Wir müssen am 24. November Bürgermeister wählen“

Nach gut 20 Minuten ging die Runde wieder auseinander. Hilbert hatte kurz seine Pläne für eine neue Struktur im Rathaus mit entweder fünf oder sechs Bürgermeisterposten vorgestellt. CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger erklärte, er könne sich eine Reduzierung der derzeit sieben Geschäftsbereiche gut vorstellen. „Wir müssen am 24. November im Stadtrat neue Bürgermeister wählen. An diesem Ziel halten wir fest“, so Krüger.

Freie Wähler/Freie Bürger: „Uns geht es nicht um Posten“

Jens Genschmar, Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger, sieht sich als konstruktiven Verhandlungspartner. „Wir stellen keine Forderungen, auch wenn wir binnen weniger Wochen um 50 Prozent gewachsen sind.“ Die Freien Wähler/Freien Bürger haben mit Silvana Wendt und Claus Lippmann zwei Stadträte neu in die Fraktion aufgenommen und befinden sich mit sechs Mandaten auf Augenhöhe mit der SPD. „Wir bleiben aber demütig und wollen das Beste für Dresden. Uns geht es nicht um Posten“, betonte Genschmar, der eine Reduzierung auf sechs Bürgermeisterämter befürwortet.

FDP: Rathaus braucht strukturellen und personellen Wechsel

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow meinte, das Rathaus brauche einen strukturellen und personellen Wechsel. Auch er bekenne sich zu einer Reduzierung der Posten.

Die Amtszeit von fünf Beigeordneten ist abgelaufen. Die Nachbesetzung hat sich zu einem Machtpoker entwickelt, der seit August andauert. Das Ende bleibt offen. Einen neuen Gesprächstermin beim OB gibt es noch nicht.