Dresden. Unbekannte haben in Dresden-Radeberger Vorstadt in der Nacht von Montag zu Dienstag ein Fahrzeug gestohlen. Das fünf Jahre alte Fahrzeug, ein brauner Renault Trafic, stand an der Zittauer Straße. Zwischen 20.30 Uhr und 6.00 Uhr wurde der Pkw entwendet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wert des Wagens liegt bei rund 30 000 Euro.