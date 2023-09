Diebeszug in Dresden: Fahrräder im Wert von mehr als 11 000 Euro gestohlen

Dresden. Diebe haben am Montag und Dienstag im Stadtgebiet mehrere Fahrräder geklaut. Vor allem in Löbtau wurde mehrfach zugeschlagen. Anfang September wurden bereits fünf E-Bikes in vier Stadtteilen gestohlen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen die Täter an der Mengsstraße in Übigau ein an einem Fahrradständer angeschlossenes Lastenrad. Sie zerstörten das Schloss und entwendeten das E-Bike im Wert von etwa 2 700 Euro. In derselben Nacht kletterten Unbekannte an der Wernerstraße in Löbtau auf einen Balkon und klauten zwei Mountainbikes im Wert von etwa 2 800 Euro. Die beiden Räder waren zusammengeschlossen.

Am Nachmittag stahlen Diebe ein mit zwei Schlössern gesichertes E-Bike im Wert von etwa 1 400 Euro aus einem Fahrradständer an der Hopfgartenstraße in Johannstadt.

In Löbtau an der Emil-Ueberall-Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem Fahrradschuppen ein Mountainbike im Wert von etwa 1 000 Euro. Wie die Täter in das Haus gelangten, werde nun ermittelt, so die Dresdner Beamten. An der Klingestraße zerstörten Diebe außerdem ein Schloss eines Pedelecs, das an einem Haus angelehnt war. Anschließend stahlen sie das Fahrrad, das einen Wert von etwa 3 500 Euro hat. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Diebstahls.

DNN