Diebe stehlen mehrere Fahrräder in Striesen und der Radeberger Vorstadt

Dresden. Diebe haben in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet fünf Fahrräder gestohlen. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Diebstahls.

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte aus einem Mehrfamilienhaus an der Bautzner Straße drei Fahrräder gestohlen. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Täter die Eingangstür auf. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Am Montagmorgen wurde die Polizei darüber informiert, dass Unbekannte in den Keller eines Hauses an der Mosenstraße eingebrochen sind und daraus ein Fahrrad gestohlen haben. Dieses hat einen Wert von etwa 1 500 Euro. Der Sachschaden beträgt knapp 100 Euro, so die Polizei.

In Striesen wurde in den vergangenen Tagen aus dem Fahrradkeller eines Hauses an der Eibenstocker Straße ein Fahrrad im Wert von etwa 2 600 Euro gestohlen. Wie die Täter in den Keller gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

DNN