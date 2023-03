Diebe stehlen Geländewagen und Fahrzeugteile

In den vergangenen Nächten haben Diebe aus Autohäusern in Dresden und Umgebung zwei Chrysler und etliche Fahrzeugteile entwendet. Einmal wurden die Täter bei ihrer „Arbeit“ gestört.

Autodiebe haben in Dresden, Meißen und Großenhain zwei Geländewagen und etliche Fahrzeugteile gestohlen (Symbolbild).

Dresden/Meißen. Fette Beute haben Autodiebe in den Nächten zu Freitag und Sonnabend im Dresdner Stadtgebiet gemacht. Zwei neuwertige Chrysler-Geländewagen im Wert von rund 200.000 Euro haben Langfinger auf dem Gelände eines Autohauses im Dresdner Norden geknackt und mitgenommen. Laut Polizei hatten die Täter am frühen Freitagmorgen zwischen 2 Uhr und 2.45 Uhr zugeschlagen.

Zwischen 18 Uhr am Freitag und 10.30 Uhr am Sonnabend stahlen Diebe vom Grundstück eines Autohandels an der Hamburger Straße die Spiegelgläser von acht Fahrzeugen der Marken BMW, Mercedes, Audi und Dodge. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Nicht weit entfernt von diesem Tatort hatten sich am Freitagabend gegen 21.15 Uhr vier Diebe auf dem Gelände eines Autohandels an der Meißner Landstraße zu schaffen gemacht. Von zwölf Fahrzeugen der Marken Audi, Volkswagen, BMW und Ford demontierten sie unter anderem Nebelscheinwerfer, Sensortechnik und Spiegelgläser, teilte die Polizei mit. Offensichtlich wurden die Langfinger dabei gestört und flohen. Das Diebesgut ließen sie zurück. Alarmierte Beamte stellten die Teile sicher.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge.

Ähnliche Fälle auch im Dresdner Umland

Nach dem gleichen Muster „verschwanden“ in derselben Nacht auch aus einem Großenhainer Autohaus Teile. Zwischen Freitag 18 Uhr und Sonnabend 11.20 Uhr bauten Diebe von fünf Fahrzeugen die Spiegelgläser aus, so die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

In Meißen wurden in der Nacht zu Sonnabend ebenfalls Fahrzeugteile gestohlen, allerdings nicht aus Autohäusern. Die Diebe machten sich an einem Skoda und einem Audi auf dem Trinitatisweg und der Heinrich-Freitäger-Straße zu schaffen. Sie demontierten die Nebelscheinwerfer, die Steuertechnik der Abstandssysteme sowie Spiegelgläser. Angaben zum Schaden liegen der Polizei noch nicht vor.

Bereits in der Nacht zu Freitag haben in Gröditz einen auf der Heinrich-von-Kleist-Straße geparkten schwarzen Jeep Grand Cherokee gestohlen. Der neun Jahre alte Geländewagen ist etwa 30.000 Euro wert, teilte die Polizei mit.