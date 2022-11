Dresden-Äußere Neustadt: Ladendetektiv wird von Dieb verletzt

Bei der erfolgreichen Vereitelung einer Straftat wurde am späten Dienstagabend ein Ladendetektiv in Dresden-Äußere Neustadt verletzt. Der Dieb setzte sich körperlich zur Wehr.

Dresden. Am Dienstagabend ist es gegen 22.05 Uhr in Dresden-Äußere Neustadt zu einem Vorfall gekommen. Ein Dieb versuchte in einem Markt an der Antonstraße Lebensmittel zu stehlen. Ein 34-jähriger Ladendetektiv verhinderte den Diebstahl und setzte die Person fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings wehrte sich der Täter mit Hand und Fuß. Sein Fluchtversuch blieb jedoch erfolglos. Der Detektiv konnte ihn festhalten und die dazugerufene Polizei übernahm die Angelegenheit.

Von Sp