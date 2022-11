Die Stollensaison ist eröffnet

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

weiter, höher besser? Für den Schutzverband Dresdner Stollen nicht mehr die Devise. Konnte der Stollen auf dem Striezelmarkt in den vergangenen Jahren – mal abgesehen von den coronabedingten Zwangspausen in 2020 und 2021 – nicht groß genug sein, backen die Verantwortlichen nun kleinere Rosinenwerke.

Bäckermeister Andreas Wippler (l.),Vorstandsvorsitzender des Schutzverbandes Dresdner Stollen, das 28. Dresdner Stollenmädchen Salome Selnack (r.), sowie rund 20 Dresdner Stollenbäcker stehen mit Dresdner Christstollen und überdimensionalem Backwerkzeug am Fürstenzug. Mit der Inszenierung unter dem Motto "Stollenbäckerzug am Fürstenzug" eröffnet der Schutzverband Dresdner Stollen offiziell die Stollensaison. © Quelle: Kristin Schmidt/dpa

Bewusst habe man sich für ein Umdenken entschieden und verzichtet deshalb nach 26 Jahren erstmals wieder auf den Riesenstollen – an den Energiepreisen soll das aber nicht liegen. Stattdessen können sich die Besucher jetzt auf 588 Ein-Kilo-Stollen freuen. Und auch für alle, die den Striezelmarkt nicht beehren wollen, gilt: Die Stollensaison ist seit gestern eröffnet. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir haben uns gefragt, ob dieses immer weiter, höher, besser wirklich gut ist, und uns dann für ein bewusstes Umdenken entschieden. Nach 26 Jahren wird es anders, ja - aber nicht schlechter. Andreas Wippler Dresdner Bäckermeister zur Frage, warum es beim diesjährigen Stollenfest keinen Riesenstriezel geben wird

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz sinkt unter 250: Dresdens Inzidenz ist am Mittwoch gesunken und liegt nun wieder unter 250. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen bleibt relativ gering. Jetzt lesen

Bundesverwaltungsgericht überprüft die Rechtmäßigkeit von Corona-Regeln in Sachsen: Die Entscheidungen zu Verordnungen in den Freistaaten Sachsen und Bayern aus der ersten Welle der Pandemie soll am 22. November verkündet werden. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Dramaturgin Ulrike Carl (v.r.) führt eine Gruppe durch die Gänge des tjg. Teil der Führung ist auch eine Fahrt im Lastenaufzug. © Quelle: Marco Prill

„Nachts im Theater“ – eine geheimnisvolle Führung durchs tjg

Das tjg bietet im November und dem kommenden Jahr besondere Führungen an. Bei „Nachts im Theater“ entdeckt eine Gruppe verschiedene Stationen hinter den Kulissen – Schreckmomente inklusive. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Der verstorbene Grünen-Politiker Werner Schulz. © Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralb

Tod im Schloss Bellevue: Früherer DDR-Bürgerrechtler Werner Schulz gestorben

Werner Schulz, der als Bürgerrechtler in der DDR bekannt wurde, ist verstorben. Der 72-Jährige brach am Rande einer Veranstaltung im Schloss Bellevue zusammen. Die Veranstaltung wurde daraufhin abgebrochen. Jetzt lesen

Termine des Tages

18 Uhr - Vortrag „Tiere nach dem Tod“: Für viele Menschen ist das Zusammenleben mit Tieren unabdingbar, die dabei praktisch zu Familienmitgliedern werden. Zum Leben gehört aber immer der Tod. Ein harter Schnitt und viele ungeklärte Fragen folgen darauf. Wohin mit dem Tier? Und wie mit der Trauer umgehen? Diese Fragen möchten Prof. Dr. Julia Enxing vom theologischen Lehrstuhl (kath.) der TU Dresden sowie Doris Kaube, Inhaberin der Tierbestattungen Elbflorenz, und ihre Tochter Anja Kaube am Abend des 10. Novembers beantworten. Die Veranstaltung findet im Haus der Kathedrale, Schloßstraße 24 statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

18 Uhr - Einwohnerversammlung zum Verkehrskonzept Fernsehturm: Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) lädt Anwohner und Interessenten heute zu einer Anwohnerversammlung zum Verkehrskonzept für den Fernsehturms ein. Ort des Geschehens ist von 18 bis 20 Uhr der Ballsaal im Gasthof Weißig, Bautzner Landstraße 280. Dabei wird die Fortschreibung des Verkehrs- und Mobilitätskonzeptes vorgestellt, das von der Ingenieurgesellschaft Hoffman und Leichter erarbeitet wurde. Die Einwohnerversammlung wird im Internet live auf der Seite www.dresden.de/fernsehturm übertragen.

Wer heute wichtig wird

Bundestrainer Hansi Flick gibt am Donnerstag seinen WM-Kader bekannt. © Quelle: Sebastian Gollnow/Deutsche Press

Deutschland-Kader für die WM in Katar - Bundestrainer Hansi Flick gibt sein Aufgebot bekannt

Der vorläufige Kader der deutschen Nationalmannschaft steht bereits fest und einige Wackelkandidaten dürfen sich noch Hoffnungen auf ein WM-Ticket machen. Wer endgültig auf den WM-Zug nach Katar aufspringt, gibt Bundestrainer Hansi Flick heute bekannt. Final muss Flick den Kader von 55 auf maximal 26 Spieler reduzieren – eine Neuheit für die WM in Katar. Zuletzt umfassten die Kader für das Turnier stets 23 Profis.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Dieser Meeraal fällt durch seine scharfen, sehr spitzen Zähne auf. © Quelle: Benjamin Healley

... Fledermausfische und blinde Aale

Eine Expedition, die die Unterwasserwelt im Indischen Ozean vor Westaustralien untersucht hat, ist auf bizarre, teils unbekannte Lebewesen gestoßen. Vor allem in der Nähe einiger Unterwasservulkane entdeckten die Forscher wundersame Tiere. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chefredakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play