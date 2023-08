﻿Die schönsten Bilder vom Elbeschwimmen 2023 in Dresden

Dresden. Der Regen hat dem Dresdner Elbeschwimmen keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Nass werden die Teilnehmer ja sowieso und so stürzten sich am Sonntagvormittag Hunderte Hartgesottene teils in bunten Kostümen am Blauen Wunder in die Fluten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Wassertemperatur der Elbe liegt derzeit bei kühlen 19 bis 20 Grad Celsius – einige Grad kälter als in den vergangenen Jahren. Das kälteste Schwimmen seit Aufzeichnung der Temperatur fand übrigens 2016 statt (18 Grad). Die Wassertemperatur dieses Jahr störte die meisten dann auch wenig.

Sieger wurden ebenfalls gekürt. Bei den Männern machte der 33-jährige Robin Doha aus Pirna das Rennen. Siegerin der Frauen ist die 35 Jahre alte Dresdnerin Jenny Höffler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besondere Hochachtung gilt den jungen Teilnehmern. Die allerjüngste ist erst sechs Jahre alt und heißt Nova. Der jüngste Junge beim diesjährigen Elbeschwimmen war der 12-jährige Finn Felix, der mit Oma und Opa unterwegs war.

Elbeschwimmen 2023 in Dresden Am Sonntag fand in Dresden das Elbeschwimmen statt. Hunderte stürzten sich bei Nieselregen ins Wasser. © Quelle: Anja Schneider

Sie alle stiegen nach rund 3,5 Kilometern Schwimmstrecke in Höhe des Fährgartens bestens gelaunt wieder aus der Elbe. Dort fand auch die Siegerehrung statt. Außerdem gab es für jeden Teilnehmer eine Dusche, ein Freibier und eine kostenlose Bratwurst, gesponsert vom Fährgarten, der zeitgleich auch zum Elbefest lud.

DNN