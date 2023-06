Die Sachpolitik in Dresden hat Pause

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

wenn alle so weiterwurschteln, dann wird Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) frühestens im September Stellvertreter bekommen. Im September 2024, wenn der neu gewählte Stadtrat das erste Mal tagt. Aber auch nur, falls der Wähler die Güte besitzt, für eine klare Mehrheit zu sorgen. Wähler besitzen meistens den Humor, unübersichtliche Verhältnisse zu bevorzugen. Vielleicht bleibt ja Hilbert bis zum Ende seiner Amtszeit 2029 ohne Vertreter.

Das ist natürlich auch die Schuld des Oberbürgermeisters. Er hat einen Vorschlag auf den Tisch geknallt und gesagt: Dieser oder keiner! Nun hat Hilbert mit seinem Einvernehmen, das der Stadtrat nur mit einer Zweidrittelmehrheit überstimmen kann, ein Ass im Ärmel. Wie sollen in diesem zerstrittenen Gremium zwei Drittel geschlossen abstimmen? Es reicht ja selten genug zur einfachen Mehrheit.

Wer im Rathaus das Sagen hat, wenn der OB nicht im Dienst ist, bleibt weiter ungeklärt. © Quelle: imago/Sylvio Dittrichimago/Sylvio Dittrich

Aber das entbindet den OB nicht von seiner Pflicht, sich Mehrheiten für seine Vorschläge zu suchen. Wer Jan Donhauser (CDU) zum Stellvertreter will, der muss für den Bildungsbürgermeister werben. Der muss – Geben und Nehmen – denen Angebote unterbreiten, deren Stimmen er braucht. Der kann die Dinge nicht einfach laufen lassen. Sonst wird der Vorschlag Donhauser verbrannt. Wie jetzt geschehen.

Hilbert hat – wohlwollend formuliert – mit ruhiger Hand regiert. Böse gesagt: Er hat keinen Finger krumm gemacht für Donhauser. Dabei muss man nicht Mathematik studiert haben, um zu wissen, dass bei den Mehrheitsverhältnissen im Rat die Stimmen von Grünen, CDU, FDP und Freien Wählern/Freien Bürgern nicht reichen. Das hätte nur funktioniert, wenn sich die AfD-Räte enthalten hätten. Aber wer legt sein Schicksal in die Hände der AfD-Fraktion?

Die Linken haben längst den Wahlkampf eingeläutet und hauen lustvoll auf die Grünen drauf, mit denen sie gerade noch bei der Wahl der Bürgermeister Seit an Seit geschritten sind. Die Sozialdemokraten waren nicht Teil der „Bürgermeisterkoalition“ und machen jetzt, was sie wollen. Die Sachpolitik hat indes Pause bis September 2024. Oder auch länger. Je nachdem, wie es der Wähler wünscht. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Till hat sich seine eigene Blase geschaffen. Mit eigenen Leuten, eigenen Partys, eigenen Projekten. Das hat mich traurig gemacht. Christoph Schneider Schlagzeuger der Band Rammstein, über die aktuellen Vorwürfe gegen Lindemann

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Frische Brötchen gibts in Dresden auch sonntags beim Bäcker – wenn man weiß, wo. © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

Welche Bäcker haben in Dresden sonntags geöffnet? Hier finden Sie den Überblick inklusive Öffnungszeiten und Karte. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Demonstranten werfen Steine auf einen russischen T-34 Panzer in der Leipziger Straße in Ost-Berlin am 17. Juni 1953. © Quelle: AP Photo/Archiv

„Faschisten bekämpfen“: Was der Aufstand vom 17. Juni 1953 mit Putins Überfall auf die Ukraine zu tun hat

Es gibt wohl keinen zweiten deutschen Historiker, der sich so intensiv und bereits so lange mit dem Vorgängen rund um den 17. Juni 1953 in Ostdeutschland beschäftigt, wie der in Berlin geborene Ilko-Sascha Kowalczuk. Was einst als Volksaufstand gegen die SED-Diktatur in die Geschichte einging, erinnert heute, 70 Jahre später, in vielen Belangen an den Freiheitskampf der Ukraine seit 2014. Jetzt lesen

Termine des Tages

Sonnabend 10 Uhr: Offenes Rathaus in Dresden - Ein Blick in Dresdens Stadtverwaltung und die Zukunft der Stadt sowie zurück zum Volksaufstand von 1953: Die Stadt Dresden hat zum Offenen Rathaus viele Informations- und Mitmachangebote. Wer das direkte Gespräch suchen möchte, kann zwischen 10 und 14 Uhr an den Bürgermeistersprechstunden vor der Goldenen Pforte teilnehmen:

10–11 Uhr: Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Stephan Kühn

10.30–11.30 Uhr: Beigeordnete für Kultur, Wissenschaft und Tourismus, Annekatrin Klepsch

11–12 Uhr: Beigeordneter für Bildung, Jugend und Sport, Jan Donhauser

12–13 Uhr: Beigeordnete für Umwelt und Klima, Recht und Ordnung, Eva Jähnigen

13–14 Uhr: Oberbürgermeister Dirk Hilbert

Weitere Infos zum Programm auf den Webseiten der Stadt und bei dnn.de

Sonnabend 11 bis 17 Uhr: „Tag der offenen Fahrertür“ bei den DVB - Informationsangebot für Arbeits- und Ausbildungssuchende. Es geht um Arbeitsplätze im Cockpit einer modernen Straßenbahn oder eines Linienbusses. Es gibt Besichtigungen und kleine Probefahrten unter Aufsicht eines Fahrlehrers. Auch der Straßenbahn-Fahrsimulator erwartet potenzielle Berufsanfänger. Ort: Betriebshof Trachenberge, Trachenberger Str. 40, 01129 Dresden. www.dvb.de

Sonnabend und Sonntag: Kasperiade in Radebeul - Am Wochenende übergibt der Oberbürgermeister den Puppen das Kommando über Radebeul, denn es ist wieder Zeit zum Rumkaspern! Zur 36. Kasperiade verwandelt sich Radebeul Ost zur kunterbunten Freiluftbühne und die Puppen tanzen durch die Höfe und Gassen rund um den Kultur-Bahnhof bis zur Hauptstraße. Der Eintritt ist frei. Zum Programm

Was am Wochenende wichtig wird

Das Drachenboot-Festival in Dresden geht am Wochenende wieder über die Bühne. © Quelle: PR/Toni Wittiber

1200 Aktive, 60 Teams, 50 Helfer des Wassersportvereins „Am Blauen Wunder“ und noch dazu 30. Geburtstag: Das Drachenboot-Festival am Blauen Wunder in Dresden lässt am Wochenende die Elbe schäumen. „Es ist einfach ein gutes Stück Tradition“, sagt Robert Ringel, der seit Jahren zu den Organisatoren gehört. Alle Informationen zu dem Spektakel finden Sie hier.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Der Filmmusikkomponist Hans Zimmer. © Quelle: picture alliance / Jens Niering

... ein Heiratsantrag auf der Bühne

Damit hat die Freundin von Hans Zimmer nicht gerechnet: Während einer Show in London bittet der Komponist sie auf die Bühne. Es folgt ein humoristisch gelungener Heiratsantrag. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

