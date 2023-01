Die Maskenpflicht im Dresdner Nahverkehr fällt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

nach fast drei Jahren fallen im Nahverkehr die Masken, müssen ab Montag Fahrgäste in Bus und Bahn in Dresden keine entsprechende Bedeckung mehr tragen. Maskenpflicht in der Bahn? Gibt es die denn immer noch? Ja, aber seit Wochen schon hält sich ein Großteil der Fahrgäste nicht mehr daran. Maximal ein Drittel bedeckt Mund und Nase.

An der Türen der Busse und Straßenbahnen in Dresden mahnen Aufkleber zum Tragen einer Maske. Diese werden vorerst auch nicht entfernt © Quelle: dpa/Robert Michael/Archiv

Es stellt sich also einmal mehr heraus: Was nicht kontrolliert und sanktioniert wird, kann man auch gleich sein lassen. Die gute Nachricht aber ist: auch wenn keine Pflicht mehr besteht, ist es nicht verboten, in Bus und Bahn - oder wo auch immer Menschen auf engem Raum zusammenkommen - eine Maske zu tragen. Es ist sogar vernünftig, denn es schützt nicht nur vor Corona... Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir müssen einfach mehr auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit setzen. Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister (SPD) zur Maskenpflicht im Fernverkehr, die am 2. Februar fallen soll.

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Drosten: Neue Omikron-Sublinie dürfte vorherrschend werden: Und wieder eine neue Corona-Sublinie, die sich ausbreitet: XBB.1.5 lautet die fachliche Bezeichnung. Was Virologe Drosten darüber denkt - und wie er seine Äußerung zum Pandemie-Ende von Dezember verstanden wissen will. Jetzt lesen

Lauterbach: Maskenpflicht im Fernverkehr fällt zum 2. Februar: Nachdem mehrere Bundesländer die Maskenpflicht im ÖPNV abgeschafft haben, wird sie nun auch im Fernverkehr fallen. Das hat der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verkündet. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Fine und Laura (re.) gehen in Dresden an die 64. Oberschule und erzählen offen, ob das die richtige Entscheidung war. © Quelle: Anja Schneider

Schlüsselrolle in der Schullandschaft: Was in Dresden für die Oberschulen spricht

Eltern und Kinder stehen auch in Dresden wieder vor der Frage: Oberschule oder Gymnasium? Fine und Laura besuchen die 64. Oberschule und erzählen offen, ob das die richtige Entscheidung war. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

© Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP Pool

Was plant Putin 2023? Fünf Entwicklungen, die der Nato Sorgen machen

Westliche Geheimdienste glauben: Russland plant im neuen Jahr neue Machtproben. Mobilisiert Wladimir Putin noch einmal 500.000 Mann für die Front? Nutzt er Belarus als Joker in einem neuen Nervenkrieg? Und welchen Sinn hat die auffällige Demonstration von Todesverachtung im russischen Staatsfernsehen? Jetzt lesen

Termine des Tages

Samstag, 14 Uhr: Deutsche Meisterschaften im „Mensch ärgere dich nicht“ in Dohna - Im sächsischen Dohna lebt ein mehr als 100 Jahre alter Würfelspiel-Klassiker auf. Am Sonnabend wird in der Burgstadt erstmals der Sieger bei der Deutschen Meisterschaft im „Mensch ärgere Dich nicht“ ausgespielt. Zuschauer sind willkommen. Ort: Marie-Curie-Schule, Burgstraße 15, 01809 Dohna.

Sonntag, 13 Uhr: Ende der Winterpause für Dynamo Dresden - SV Meppen heißt der erste Drittliga-Gegner im Jahr 2023 für Dynamo Dresden. Die Schwarzgelben erwartet ein Geduldsspiel gegen die abstiegsbedrohten und vermutlich in der eigenen Hälfte Beton rührenden Emsländer. Gespielt wird im Rudolf-Harbig-Stadion, Lennéstraße 12, 01069 Dresden.

Wer heute wichtig wird

Der deutsche Schlagersänger Jürgen Drews beendet seine Bühnenkarriere. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Schlagerikone Jürgen Drews verabschiedet sich von den Bühnen der Welt - bzw. wird verabschiedet. Am Samstag 20.15 Uhr wird er im Ersten ein allerletztes Mal auf der Bühne stehen. Mit dabei sind unter anderem auch Maite Kelly, Roland Kaiser, Ben Zucker und Mickie Krause. Wobei: Drews hat bereits ein letztes Mal auf der Bühne gestanden. Die Show wurde bereits Ende Oktober in Leipzig aufgezeichnet.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Was ist wichtig beim Schulessen? Die CDU in MV will Fleisch auf den Tisch. Ernährungsexperten sehen das anders. © Quelle: Franziska Kraufmann/dpa

... der „Schnitzelantrag“ der CDU in Mecklenburg-Vorpommern

Ein Hoch auf das Fleisch: Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern fordert den verstärkten Einsatz der Landesregierung für tierische Produkte im Essen an Schulen, Kitas und in öffentlichen Kantinen. Der „Schnitzel-Antrag“ steht auf der Tagesordnung des Schweriner Landtags im Januar. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Dirk Birgel

Chefredakteur

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play