﻿Die Legende lebt: Dresden feiert wieder HutBall

Eine Legende ist auferstanden nach der Corona-Zwangspause. Der HutBall hat am Wochenende 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Das Parkhotel war ausverkauft, natürlich.

Blickfang: Der Doppeldecker an der Decke des Ballsaales.

Dresden. Hoffnungslos ausverkauft. Wie immer. Am Freitag und Sonnabend war das 25-jährige Jubiläum des Radeberger HutBalls im Parkhotel Dresden. Endlich. Nach all den Absagen wegen der Pandemie. Gut 4000 Personen erlebten an den beiden Abenden musikalische sowie optische Spektakel und Kuriositäten.

16 Bands und Künstler auf acht Bühnen

Über 16 Bands und Musiker waren an der Großveranstaltung auf acht großen und kleinen Bühnen beteiligt, darunter: DJ „Schwester Polyester“, „Swingin Hermlins“, „Rockhouse Brothers“, „Mista Trick Collective“, DJ „Rhino Soulsystem“ + DJ „Mark Machulle“, DJ „Frau Richter“, „Freddy Fischer“, DJ „Fräulein Clara“, „Konrad Kater Kapelle + Chicks on Swing“, „Boppin’B Saxbomb“, DJ „Barrio Katz“ + DJ „Mark Machulle“, „Zooblasters“, DJ „Jazz K Lipa“, „Dirty Honkers“, „Luis Lametta“, „Elena Kralacek“ & „Veronika Kralacek“, „Macho Disco Master feat. Mina Burner“ und „DJ Bongo“.

Ein Doppeldecker an der Decke

Der für seine kolossale und unkonventionelle Raumgestaltung bekannte HutBall sorgte auch dieses Jahr für Blickfang pur. In den gut gefüllten Sälen konnte das Publikum unter anderem ein von der Decke hängendes Doppeldecker-Flugzeug samt fliegenden Diskokugel-Chemtrails, eine artistisch gestaltete QR-Code-Wandgalerie und kleine Urwälder, die aus pink glitzernden High Heel Schuhen wuchsen, bewundern.

Publikum war Teil der Inszenierung

Besondere Aufmerksamkeit erlangte das Gypsy Separee, das zwar bereits in den Vorjahren existierte, aber in Zusammenhang mit dem Umbau des Parkhotels nun mehr Platz eingenommen hat. In mehreren Räumen wurden die alten und neuen Attraktionen vorgestellt, vom Wettrennen der Vibratoren über die von Kleinwüchsigen geführte Minibar bis zum moderierten Armdrücken. Das Publikum konnte stets mit dem Ambiente interagieren und wurde somit selbst Teil der Inszenierung.

Ruhe und Gelassenheit

Friedrich Liechtenstein moderierte durch die Abende. Im Kontrast zur allgemeinen Reizüberflutung der vielen Säle und Kammern bereicherte seine Art den Festakt um Ruhe und Gelassenheit. Auch am Höhepunkt der Abende – der renommierten Preisverleihung der bestbehütetsten Paare, stand er auf der Bühne.

Kreastive Hut-Renaissance

Linda Glaser (32), Vorstandsvorsitzende der HutBall Hut-Jury, erklärte: „Die Entscheidung für die Preisverleihung der bestbehüteten Paare fiel uns dieses Jahr besonders schwer. In den Vorjahren hatten sich diverse Hut-Trends durchgesetzt und dominiert. Dadurch kam es zu mehrjährigen Überschneidungen und es war einfacher, sich von der Masse abzuheben. Dieses Jahr erleben wir eine kreative Hut-Renaissance!“

Grünes Gewölbe und Frühlingsblumen

Nach den Jahren der HutBall Abstinenz, sei das Publikum außergewöhnlich motiviert gewesen. Es wurden die individuellsten im aktuellen Zeittrend liegenden Hüte entworfen und vorgeführt, so Glaser. Freitags wurden mit dem ersten Preis Satire-Hüte ausgezeichnet, die den Einbruch ins Grünen Gewölbe porträtierten. Sonnabends setzte sich ein ästhetisches Duett aus monumentalen Frühlingsblumen durch.

Am 22. und 23. März 2024 geht es weiter

Als Hauptpreis gewannen die Hutträger zwei Freikarten zu jedem Open-Air-Konzert der Filmnächte am Elbufer und eine Jahreslieferung (12 Kisten) Radeberger Pilsner. Die Zweitplatzierten erhielten eine Drei-Liter-Magnum-Champagner-Flasche. Der dritte Preis war besonders wertvoll: zwei Tickets für den HutBall 2024, der am 22. und 23. März 2024 stattfinden wird. Der Vorverkaufsstart wird rechtzeitig auf der Homepage www.hutball.de bekannt gegeben, kündigten die Veranstalter an.