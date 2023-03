Die Klima-Bewegung „Letzte Generation“ führt am Freitag weitere Straßenblockaden in Dresden durch

Am Freitagmorgen hat erneut eine Straßenblockade der Klima-Bewegung „Letzte Generation“ in der Äußeren Neustadt stattgefunden. Auch am Nachmittag sind weitere Protestaktionen im größeren Stadtgebiet Dresden geplant.

Am Freitagmorgen hat erneut eine Straßenblockade der Klima-Bewegung „Letzte Generation“ in der Äußeren Neustadt stattgefunden. Einige haben sich dabei mit Sekundenkleber an der Fahrbahn festgeklebt. Auch am Nachmittag sind weitere Protestaktionen geplant.

Dresden. Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben für Freitag erneute Proteste in Form von Straßenblockaden in Dresden angekündigt. Am Morgen traf es bereits die Stauffenbergallee/Ecke Königsbrücker Straße in der Äußeren Neustadt. Vier Unterstützer setzten sich auf die Fahrbahn und behinderten so den Autoverkehr in Richtung Innenstadt. Drei der Beteiligten klebten sich dabei auf der Straße fest. Die Polizei sprach die Personen an und lösten sie von der Straße. Gegen 9 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.Die Polizisten ermitteln nun wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ziviler Widerstand ist jetzt wichtiger als je zuvor. Wir rasen weiter ungebremst in den Abgrund der Klimakatastrophe“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bewegung. Für den Nachmittag sind weitere Störaktionen geplant.