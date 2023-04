Die Kita als Bildungsort steht vor dem Kollaps

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die Kita steht in Dresden als Bildungsort vor dem Kollaps. Mehr als die reine Betreuung ist angesichts des Personalmangels nicht drin. Das resümiert nicht irgendwer, sondern eine, die weiß wovon sie spricht: Sabine Grohmann, Abteilungsleiterin im Bildungsdezernat, die nun zum 25. Mal im Jugendhilfeausschuss die Fachplanung für die Kapazitäten in der Kinderbetreuung vorstellte.

Aufgrund der schlechten Personalausstattung sieht die Stadt Dresden den Bildungsauftrag der Kindereinrichtungen in Gefahr. © Quelle: Archiv/Marijan Murat

Ihr Fazit: Die Verbesserung des Betreuungsschlüssels um vier Prozent sei völlig unzureichend. Sachsens Betreuungsschlüssel (zu betreuende Kinder pro Erzieher) liegt unter dem ost- und bundesdeutschen Zuschnitt. Der Freistaat müsse mehr Geld in den Errziehungsbereich stecken, wenn er die individuelle Förderung der Kinder gewährleisten wolle. Den Worten „Kinder sind unsere Zukunft“ müssen Taten folgen, wenn sie ernst gemeint sind. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die Bedingungen lassen nicht zu, dass die Fachkräfte sein können, was sie sein wollen, nämlich für die Kinder da sein. Sabine Grohmann Abteilungsleiterin im Dresdner Bildungsdezernat zum Personalschlüssel in den Kitas

In den sogenannten mobilen Raumeinheiten am Dresdner Stadtrand sollen bis zu 52 Personen wohnen. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Asylgegner finden Munition: Container in Dresden-Sporbitz werden trotzdem Montag bezogen

Vergangenen Mittwoch versuchten die „Freien Sachsen“, die Inbetriebnahme der Containerunterkunft in Dresden-Sporbitz zu verhindern, indem sie behaupteten, auf dem Gelände liege Munition vergraben. Die Stadt sieht „keine direkte Gefährdungslage“, der Einzug kommt. Jetzt lesen

Stormy Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stefanie Clifford heißt, weiß sich in der Öffentlichkeit in Szene zu setzen (Archivbild). © Quelle: imago/UPI Photo

Die Frau im Fokus der Trump-Anklage: Wer ist Stormy Daniels?

In New York ist eine historische Entscheidung gefallen: Gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wird Anklage erhoben. Im Zentrum des Falls steht die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels. Die 44-Jährige nimmt in der Öffentlichkeit kein Blatt vor den Mund. Jetzt lesen

Termine des Tages

Samstag 9 bis 12 Uhr: Elbwiesenreinigung - Freiwillige treffen sich Samstagvormittag zur traditionellen Elbwiesenreinigung. Das Einsatzgebiet erstreckt sich über 30 Kilometer auf beiden Seiten der Elbe von Cossebaude bis Hosterwitz/Pillnitz. Volle Säcke können an den Rand des Elberadwegs gestellt werden. Sie werden von der Stadtreinigung bis Montag abgeholt. Weitere Infos: www.dresden.de/an-die-saecke

Samstag 10 bis 13 Uhr: Tag der offenen Tür in der Asylunterkunft Sporbitz - Am Montag eröffnet die Stadt das erste Containerdorf mit 52 Plätzen in Sporbitz. Am Sonnabend gibt es von 10 bis 13 Uhr für Interessenten die Möglichkeit, die Unterkunft auf dem Grundstück einer ehemaligen Schule zu besichtigen. In dem Objekt sollen laut Stadtverwaltung überwiegend erwachsene Personen aus Syrien untergebracht werden. Ort: Am Werk 1, 01259 Dresden.

Sonntag 13 Uhr: VfL Osnabrück gegen Dynamo Dresden - Kriegt die Truppe von Trainer Markus Anfang beim direkten Tabellennachbarn VfL Osnabrück nicht die Kurve, könnte sie die rabenschwarze vergangene Woche teuer zu stehen kommen. Erst die 1:2-Ligapleite gegen die SpVgg Bayreuth am Sonnabend, dann das 0:1 im Sachsenpokal-Viertelfinale am Mittwoch gegen den FSV Zwickau. Das Spiel Osnabrück-Dynamo wird nicht im Free-TV übertragen.

Wer heute wichtig wird

Am 1. April legt man andere gerne mit einer Flunkerei herein. © Quelle: Jens Kalaene/dpa

Am Samstag ist der 1. April. Lassen Sie sich nicht hereinlegen! Mit Beginn des neuen Monats gibt es auch wieder Änderungen, die alle Bürger betreffen. Noch weniger Coronaregeln, dafür mehr Netto vom Brutto für Arbeitnehmer, das Ende der telefonischen Krankschreibung: Das ändert sich alles im April.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

...das Pinguin-Kreuzfahrtschiff der Zukunft

Eine deutsche Werft hat ihr Konzept für die Kreuzfahrtschiffe der Zukunft vorgestellt. Inspirieren lassen hat sich das Unternehmen von Pinguinen. Auch die Ausstattung des Schiffes soll außergewöhnlich sein. Jetzt lesen

