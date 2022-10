﻿„Wir haben es nicht geschafft“: Irina Scherbakowa und der Versuch, die Propaganda in Rusland zu übertönen

Irina Scherbakowa ist die Gründerin der jüngst mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Organisation Memorial. Am Mittwoch las sie aus ihrem Buch „Die Hände meines Vaters“ und schlug die Brücke zum Krieg in der Ukraine.

Dresden. Einen Blick in eine östliche Vergangenheit, der in Teilen ebenso einer in die Gegenwart sein könnte. Das bietet die erste Veranstaltung der Reihe „Stimmen aus Osteuropa. Wie Kriege Biografien verändern“. Darin las Irina Scherbakowas am Mittwoch in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) aus dem Buch „Die Hände meines Vaters“ und sprach über ihre russische Familiengeschichte. Diese umspannt alle Schrecknisse des 20. Jahrhunderts, jedoch auch die Glücksfälle des Überlebens.

Wenn man ihren Vater im Graben bei Stalingrad fragen hört, warum er denn auf diese Weise kämpfen müsse, kommen heutige Bilder aus der Ostukraine in den Sinn. Das Grauen gleicht sich. Nur die Feind-Freund-Zugehörigkeiten verlaufen anders.