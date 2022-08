Dank Rudolf Sigismund Blochmann leuchteten in Sachsens Landeshauptstadt ungemein früh Gaslaternen – anfangs noch recht lichtschwach. Einen enormen Qualitätssprung brachte dann der so genannte Glühstrumpf.

Dresden. „Vor der Kaserne, / vor dem großen Tor / stand eine Laterne / und steht sie noch davor“, heißt es im Abschied, Sehnsucht und Todesfurcht behandelnden Lied „Lili Marleen“, das sowohl bei den Soldaten der Wehrmacht als auch denen der westlichen Alliierten populär war und 1944 sogar von der ins Exil gegangenen Schauspielerin Marlene Dietrich bei der Betreuung der westalliierten Landungstruppen dicht hinter der Invasionsfront gesungen wurde, wodurch „Lili Marleen“, dessen Karriere beim Soldatensender Belgrad begonnen hatte, gewissermaßen „entnazifiziert“ war.

Viele Kasernen (vorzugsweise in der Albertstadt) wie auch viele (Gas-)Laternen wies einst auch Dresden auf. Die sächsische Landeshauptstadt war nach Hannover und Berlin die erste deutsche Stadt mit einer Gasbeleuchtung. 1837 brannten in der Altstadt bereits 538 und in der Neustadt 129 Gaslaternen, wobei das nicht Gas-Gerd, dem servilen Kreml-Kostgänger, zu verdanken war, sondern Rudolf Sigismund Blochmann. Geboren am 13. Dezember 1784 in Reichstädt, absolvierte er von 1806 bis 1817 wichtige Teile seiner Ausbildung in München, wo er dann auch erste Erfolge als Unternehmer feiern konnte.