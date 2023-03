Dresden. Jedenfalls war das so geplant. Und es fing auch gut an. „Die Stadt Dresden ist bekannt für ihr reiches kulturelles Erbe… Sie wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, ist aber seither zu einem großen Teil wieder aufgebaut worden… Der 13.Februar ist ein wichtiges Datum in der Geschichte Dresdens, denn er markiert den Jahrestag der Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg.“

Ganz ehrlich: Manchmal fehlt Zeit und Muße, ein Thema für diese Kolumne zu finden, Hinter- und Vordergründe zu recherchieren, mit Freundinnen und Freunden darüber zu reden und dann daraus einen gut lesbaren Text zu machen. Kolumnen schreiben, das hatte ich gehört, können mittlerweile auch auf Künstlicher Intelligenz basierende Programme. Das Computerprogramm ChatGPT ist ein solches Text-KI-Tool, das auch längere Texte erstellen kann. Die Maschine, die im Internet läuft und von jedem Rechner aus bedient werden kann, wurde mit Abermillionen von Dokumenten gefüttert und trainiert. Das lexikalische Wissen von ChatGPT reicht derzeit bis ins Jahr 2021.

Großer Vorteil: So eine Maschine ist enorm schnell, sie erledigt ihre Aufgaben klaglos und verlangt kein Honorar. Leiste ich dem Untergang des Journalismus damit Vorschub? Auf solch tiefschürfende Gedanken verzichtete ich und verfolgte mein Ziel: Die erste von einer Maschine erstellte Kolumne in den DNN!

Ist so eine Maschine politisch vertrauenswürdig?

Ich ging behutsam vor und wollte wissen, was ChatGPT kommunalpolitisch so auf der Pfanne hat. Vielleicht kann die Software auch noch jene Probleme in Dresden lösen, die Gunda Röstel und Thomas de Mazière als Moderatoren zwischen Stadtrat und Oberbürgermeister nicht aus der Welt schaffen konnten. Ist so eine Maschine politisch vertrauenswürdig?

„Es ist allgemein bekannt, dass das Naziregime für die Gräueltaten während des Zweiten Weltkrieges verantwortlich war, einschließlich der Bombardierung der Zivilbevölkerung, wie sie am 13. Februar 1945 in Dresden stattfand. Die Ideologie und die Handlungen der Nazipartei... werden weithin verurteilt und als dunkles Kapitel in der Geschichte der Menschheit angesehen.“ ChatGPT schwurbelt nicht in der Geschichte rum und sagt auch deutlich an, in welche Richtung wir in Dresden gehen sollten: „Es ist wichtig, … sich für eine Gesellschaft einzusetzen, die integrativ und respektvoll ist und sich der Bewahrung des Gedenkens an die Opfer des Krieges und der Förderung von Frieden und Verständnis zwischen allen Menschen verschrieben hat.“

Entscheidungen verschieben, statt sie zu treffen – Dresden und das Programm ähneln sich

Ich erfuhr ferner von ChatGPT, was ich seit langem ahnte. Für Faschingsfeiern sei „Dresden vielleicht nicht der beste Ort“. Stattdessen verwies mich die Maschine auf die Bunte Republik Neustadt. „Die BRN ist ein Muss für jeden Dresden-Besucher.“ Das Programm kennt weder mein Alter und noch meinen Musikgeschmack. Eine Journalistin wäre da differenzierter vorgegangen.

War beim Fernsehturm, einer Dauerbaustelle der Dresdner Kommunalpolitik, ein Vorschlag zu bekommen, der sowohl der menschlichen wie der Künstlichen Intelligenz zu Ehre reicht? Leider Fehlanzeige. ChatGPT speiste mich recht bürokratisch ab. „Es ist Sache der zuständigen Behörden, diese Faktoren abzuwägen…“ Entscheidungen zu verschieben und statt sie zu treffen, sie in Richtung von Behörden abzuschieben, dafür braucht es in Dresden keine Künstliche Intelligenz.

Aber so schnell wollte ich nicht aufgeben und fragte die KI nach Dirk Hilbert. Ohne rot zu werden, behauptete die Maschine, dass es sich um einen Landtagsabgeordneten der AfD handele. Ich gab meiner Verwunderung Ausdruck. „Ich bitte um Entschuldigung, ich war mit meinen Informationen nicht auf dem neuesten Stand. Dirk Hilbert ist der aktuelle Oberbürgermeister von Dresden, der sein Amt 2021 angetreten hat. Er ist Mitglied der politischen Partei Alternative für Deutschland (AfD).“ (???)

ChatGPT fällt beim kommunalpolitischen Faktencheck durch

Gefährlich lebt, wer sich auf die Künstliche Intelligenz verlässt. Die Eskapaden unseres Oberbürgermeisters im Streit mit dem Stadtrat waren mitunter auch für die menschliche Intelligenz nicht immer leicht nach zu vollziehen. Ihn als Mitglied einer Partei zu diffamieren, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und die noch nie durch konstruktive Vorschläge in Erscheinung getreten ist, geht aber eindeutig zu weit. Mein Vorhaben „Künstliche Intelligenz schreibt Kolumne in der DNN“ fiel damit beim Faktencheck durch. Bei den Rüpeleien in den sozialen Medien, wo Fakten weniger gefragt und hinterfragt werden, könnte ChatGPT vielleicht schon heute mitmischen. Und wer weiß, vielleicht sind echte Menschen bei Facebook, Twitter und Co schon lange in der Minderheit? Oft hat man dort den Eindruck, dass bei Diskussionen russische Trolle und Chatbots den (rauen) Ton angeben und echte Menschen nur noch als Claqueure mitwirken.

Die Fachleute sagen, KI sei nicht mehr aufzuhalten. Sie zu regulieren, wird Unternehmen, Institutionen und Staaten, die schon mit der Durchsetzung des Rechts im Internet große Probleme haben, herausfordern. Schon heute erleben wir in der Onlinewelt ein riesiges Vollzugsdefizit. Juristen weisen darauf hin, bei der Verübung von Straftaten KI ein probates Mittel sei, um Sicherheitslücken aufzuspüren, Firmen auszuspähen und Datenraub zu begehen. Alles eine Frage der Programmierung.

Die Europäische Kommission hat in 2022 den Entwurf eines Rechtsrahmens „Künstliche Intelligenz“ vorgelegt. Darin schlägt sie vor, alle KI-Systeme, „die eindeutig die Sicherheit, den Lebensunterhalt und die Rechte der Menschen bedrohen“, zu verbieten. Diese Aufgabe ist im globalen Internet so groß, dass sie angesichts des immer größer werdenden Fachkräftemangels nur von Künstlicher Intelligenz zu erledigen sein wird.

Hinweis: Die kursiv gesetzten Textteile stammen von ChatGPT (Chatbot Generative Pre-trained Transformer) und sind Ausschnitte einer längeren Unterhaltung, die ich mit der Maschine im Laufe des Februar 2022 auf Englisch geführt habe. ChatGPT ist eine Entwicklung der Firma OpenAI, an der der Konzern Microsoft maßgeblich beteiligt ist. Die Übersetzung Englisch-Deutsch erledigte die Sprachsoftware der Firma DeepL.

Gerhard Ehninger ist Geschäftsführer mehrerer Biotechnologiefirmen und früherer Lehrstuhlinhaber für Hämatologie, Onkologie und Infektiologie des Universitätsklinikums der TU Dresden.