﻿Die Dresdner Traditionsmarke „Barock“ ist wieder da – auch als Tinte

Dresden. Viele dürften sie noch kennen, die Marke „Barock“. Unter diesem Namen gab es Tinte, Schreibmaschinenfarbbänder, Kohlepapier, Büroleim, Stempelkissen und anderes mehr – made in Dresden. Hier hatte der einzige Tintenhersteller der DDR seinen Sitz – an der Emilienstraße an der Stadtgrenze zu Radebeul.

Warum Dresdner Tinten weltbekannt wurden

Die Wurzeln des damals staatlichen Unternehmens mit dem Namen VEB Bürochemie Dresden reichten bis ins 19. Jahrhundert zu der von August Leonhardi gegründeten Tinten-Fabrik an der Grundstraße zurück. Deren dokumentenechte hochwertige Tinten hatten weltweit einen guten Ruf.

Als am 20. Juni 1893 das Dresdner Postschiff „Nordland“ im Porsangerfjord vor Norwegens Küste sank und man sechs Monate später das Schiff barg, habe sich in der Fülle verwaschener Briefe ein lesbarer befunden, schreibt Autor Jürgen Frohse 2008 in seinem Beitrag „Leonhardis Tinten sind die Besten“ im Elbhangkurier. Und er bezieht sich u.a. auf die Zeitschrift „Echo“ von 1894, die feststellte, dass dieser Brief „eindeutig mit Alizarintinte aus den Dresdner Leonhardiwerken verfasst worden“ sei.

Wann „Barock“ vom Markt verschwand

Zunächst ging es nach der Wende 1989 und der Privatisierung des Unternehmens weiter. Doch 2011 war Schluss. Der Sprung zum Vollsortimenter für Bürobedarf glückte aus verschiedensten Gründen nicht.

Der letzte Eigentümer musste für die „Barock Bürobedarf GmbH“ Insolvenz anmelden. Die Marke „Barock“ verschwand erst mal vom Markt. 30 Jahre lagen die Namensrechte im Westen Deutschlands. Der auffällige geschwungene Schriftzug aber blieb all die Jahre und bis heute erhalten – als große Reklameschrift auf dem einstigen Firmengebäude an der Emilienstraße.

Wo „Barock“-Tinte jetzt hergestellt wird

Doch jetzt ist die Marke Barock als Tinte wieder da. Produziert wird sie immer noch in Dresden – wenn auch ein paar Kilometer weg an der Hamburger Straße. Aber der Bezug zum Ursprung ist eng.

Das liegt an Gunther Lange. Er ist Geschäftsführer der Octopus Fluids GmbH & Co. KG. Das Unternehmen stellt nicht nur sehr erfolgreich Kreativtinten und technische Tinten her, sondern entwickelt sie auch und arbeitet mit namhaften Schreibgeräteherstellern zusammen. Dass sich Gunther Lange dieses Geschäftsfeld erschlossen hat, liegt an der Insolvenz der Barock Bürobedarf GmbH.

Wie Octopus zur Tintenherstellung kam

Das Dresdner Unternehmen war damals sein Hauptlieferant für hochwertige Tinten. Gunther Lange brauchte diese für seine Tintentankstelle in Zwickau und seinen Online-Handel mit dem Namen Octopus. Mit diesem versorgte er Tintentankstellen in ganz Deutschland mit dem benötigten Equipment einschließlich Tinten und Fachwissen.

Mit der Insolvenz seines wichtigsten Zulieferers hatte Gunther Lange plötzlich ein Riesenproblem. Kurzentschlossen habe er mit dem Chemiker Kai Oliver Schäfer, ehemaliger Mitarbeiter der Firma Barock, den Schritt zur eigenen Manufaktur gewagt, um Tinten nun selber herzustellen, erzählt Gunther Lange. Er habe die Betriebsmittel der insolventen Firma Barock aufgekauft und losgelegt. Zunächst in einem kleinen Objekt an der Friedrichstraße. Dann folgte der Umzug an die Hamburger Straße.

Uwe Giese befüllt Fässchen mit Barock-Tinte. © Quelle: Michael Lukaszewski

Der Plan ging auf. Das Unternehmen produziert seitdem nicht nur, sondern entwickelt neu und ließ auch die Tradition der Schreibtinten für Füllfederhalter wieder aufleben.

Dass das jetzt auch unter dem Markennamen „Barock“ wieder möglich ist, hat mit dem Auslaufen des Markenschutzes zu tun und damit, dass der ursprüngliche Rechteinhaber kein Interesse hatte, diesen zu verlängern. So konnte sich Gunther Lange die Namensrechte sichern.

Welche Farbtöne die erste Barock-Tinten-Kollektion hat

Als Premiere hat er eine – nicht etwa vom Barock, sondern vom Jugendstil inspirierte –Tintenkollektion auf den Markt gebracht. Zu haben sind Schreibtinten in den Farben Bordeaux, Jade, Marine, Kaviar, Anthrazit und Umbra. Die kleinen 30-ml-Glasfässchen und der „Barock“-Schriftzug sind eine Reminiszenz an vergangene Zeiten, die Rezeptur der Tinten jedoch ist neu. Die nächsten Kollektionen mit anderen Farbtönen wie Korallenrot, Minze und Kobaltblau sind schon entwickelt.

Die neuen Farbkreationen der Barock-Serie und gleichzeitig auch die erste Serie, die in den Verkauf gelangt ist. © Quelle: Michael Lukaszewski

Die Geschichte der Marke „Barock“ ist damit jedoch noch nicht zu Ende erzählt. Denn auch am ursprünglichen Produktionsstandort in der Emilienstraße soll und wird sie weiterleben.

Wo die Marke „Barock“ auch weiterlebt

Auf dem Gelände haben die beiden Eventveranstalter Benjamin Venter und Torsten Meisel einen „Barock“-Eventpark etabliert. Von hier starten die Mini Hot Rods von Hotsoxx zur „ganz anderen Stadtrundfahrt“. Hier gibt es eine 3D-Schwarzlicht-Minigolfanlage, eine Rätselarena, Bogenschießen und sogar einen Biergarten.

Und die beiden Unternehmer haben – als Erinnerung an das Unternehmen, das hier einst produzierte – vergangenes Jahr ein kleines Museum in Form von zwei Vitrinen mit vielen Zeitzeugnissen aus „Barock“-Zeiten eingerichtet. Die Exponate brachten Dresdner vorbei, als die beiden einen Aufruf gestartet hatten.

Welche gemeinsame Vision die drei Unternehmer haben

Benjamin Venter und Torsten Meisel durften die Marke „Barock“ bislang schon für ihre Zwecke nutzen und werden das auch weiter tun. Kein Wunder, wenn der Schriftzug des einstigen Tintenherstellers so auffällig über allem prangt. „Unsere große Vision ist, dass dieser Schriftzug einst wieder leuchtet.“

Das würde auch Gunther Lange toll finden, der die Barock-Tinten-Produktion nun weiterführt. Weil es wegen des geschwungenen Schriftzuges teuer wird, die Reklame wieder zum Leuchten zu bringen, denkt man über eine Finanzierung über Crowdfunding nach.

