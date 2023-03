Sauberes Dresden: Putzsaison beginnt mit Elbwiesenreinigung am 1. April

Dresden. Am Sonnabend, 1. April, findet erneut die Elbwiesenreinigung in Dresden statt. Von 9 bis 12 Uhr werden wieder Gruppen mit Handschuhen und Abfallsäcken durch die Grünflächen neben der Elbe ziehen und herumliegenden Müll aufsammeln. Wer sich noch bis zum 22. März im Internet anmeldet, bekommt die Ausrüstung per Post. Kinder sind auch eingeladen, für sie werden kleine Arbeitshandschuhe verschickt. Auch spontan und ohne Anmeldung kann man sich beteiligen, dann mit eigener Ausrüstung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Veranstaltung bildet den Auftakt für die Putzsaison, ein Projekt der Landeshauptstadt mit dem Ziel, öffentliche Flächen von herumliegenden Abfällen zu befreien.

Zahlreiche weitere Aktionen neben der Elbwiesenreinigung

Bei der Elbwiesenreinigung bleibt es nicht. In den kommenden Wochen machen Vereine, Firmen, Schulen und Kitas mit zahlreichen Aktionen weiter. Wer selber eine Aktion organisieren und mitputzen möchte, kann sich unter putzaktionen@dresden.de melden. Die Stadtverwaltung unterstützt die engagierten Bürger mit Abfallsäcken und Arbeitshandschuhen, außerdem holt sie den zusammengetragenen Müll ab und entsorgt ihn. Für Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) stellt die Putzsaison einen Beitrag für den Umweltschutz in Dresden dar. Müll sei unhygienisch und eine Gefahrenquelle für Mensch und Tier. „Ist unterwegs keiner der beinahe 4000 kommunalen Papierkörbe in der Nähe, sollten wir die Abfälle mit nach Hause nehmen“, rät sie. Im letzten Jahr haben sich 5500 Teilnehmende an der Putzsaison beteiligt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Internet: dresden.de/an-die-saecke