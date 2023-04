Die Sommersaison der Dresdner Parkeisenbahn beginnt am 2. April. Der Fahrbetrieb auf der 1950 eingeweihten Strecke im Großen Garten startet um 13 Uhr.

Die Lokomotive EA02 der Dresdner Parkeisenbahn fährt während einer Probefahrt vor dem Saisonstart am 2. April 2023 durch den Großen Garten vor dem barocken Palais entlang.

Dresdner Parkeisenbahn startet in die Sommersaison

Dresden. Seit 1950 fährt die Dresdner Parkeisenbahn durch den Großen Garten. Am Sonntag, dem 2. April eröffnen Silvia Starke, Stellvertretende Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH, und die Kultur- und Tourismusbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke) feierlich die diesjährige Saison. Der Fahrbetrieb, der hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen geführt wird, startet um 13 Uhr.

Die Dresdner Parkeisenbahn ist eine sogenannte Liliputbahn mit einer Spurweite von typischerweise 381 mm/15 britischen Zoll. Sie wurde 1950 als „Kindereisenbahn“ gegründet und zu DDR-Zeiten als „Pioniereisenbahn Dresden“ betrieben. © Quelle: Robert Michael/dpa

Eine „ingenieurtechnische Meisterleistung“

„Ich danke dem Schlösserbetrieb des Freistaates Sachsen für sein Engagement, die Parkeisenbahn als technisches Denkmal für nachwachsende Generationen weiterhin zugänglich zu machen. Die Parkeisenbahn im Großen Garten ist nicht nur eine ingenieurtechnische Meisterleistung, sondern auch eine wichtige Freizeitbeschäftigung in der außerschulischen kulturellen Bildung für die Kinder und Jugendlichen, die sich als Zugbegleiter engagieren“, so Klepsch.

Weitere Ausflüge mit historischen Dresdner Verkehrsmitteln

Für Menschen mit Vorlieben für Natur, Kultur und Technikgeschichte hält der Frühling in Dresden einiges bereit. Ab sofort bietet die Landeshauptstadt ihren Gästen aber auch Einheimischen wieder eine Vielzahl an erlebnisreichen Unternehmungen. So lohnen neben einer Fahrt auf 5,6 Kilometern Schiene durch den Großen Garten auch Ausflüge mit der Sächsischen Dampfschifffahrt oder den historischen Bergbahnen.