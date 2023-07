Die Dresdner Hafenpromenade ist so gut wie fertig

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

neben den vielen Meldungen über Baustopps und Finanzierungslücken gibt es auch Beispiele, wo es vorangeht. Eins davon ist die Hafencity in der Dresdner Neustadt. Das neue Stadtviertel am Neustädter Hafen nimmt immer mehr Gestalt an. Die Hafenpromenade ist so gut wie fertig, hat DNN-Redakteurin Catrin Steinbach festgestellt, als sie sich dort umgesehen hat.

Die Hafenpromenade in der Hafencity Dresden ist so gut wie fertig. Die einstöckigen, mit Cortenstahl verkleideten Häuser, die in die Treppenanlage integriert sind, werden an Gewerbetreibende vermietet. © Quelle: Catrin Steinbach

Und - heutzutage längst nicht selbstverständlich - das Projekt liegt im Zeitplan. Wie vorgesehen werde das neue Stadtviertel, das Dresden ein bisschen maritimes Flair bringen soll, 2025 vollendet, heißt es beim Projektentwickler USD Immobilien. Jetzt lesen

An einer anderen Stelle gibt es zumindest schon mal Pläne. In Altgruna soll ein ehemaliger Supermarkt einem gläserne Neubau weichen. Der soll einmal Wohnungen und Gewerbeflächen beherbergen. Elias Hantzsch hat sich für die DNN genauer angeschaut, welche Entwürfe der Architekt Manfred Denda und sein Juniorpartner Johannes Denda der Dresdner Gestaltungskommission für das Bauvorhaben inmitten der Plattenbaulandschaft Altgruna vorgestellt haben.

Bleibt zu hoffen, dass die Planungen auch dort konkret werden, wie bei der Hafencity.

Es fängt an, in den Beinen zu kribbeln. Merle Frohms Deutschlands Nationaltorhüterin

oben: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, und Bundeskanzler Olaf Scholz (r, SPD), unten: Ein Polizist löst die auf einer Straße festgeklebte Hand eines Klimaprotestlers. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa (oben), Robert Michael/dpa (unten)

(+) Ein satirischer Halbjahresrückblick des Dresdner Kabarettisten Erik Lehmann

Prinz Charles, Greta Thunberg, RTL, der Bundeskanzler und die Klimakleber. DNN-Kolumnist Erik Lehmann nimmt sie alle aufs Korn und zieht nach dem ersten Halbjahr 2023 Bilanz. Jetzt lesen

Diplomatie abseits des roten Teppichs: CIA‑Chef William Burns tauchte im Mai dieses Jahres in geheimer Mission in Peking auf. © Quelle: AP

Amerikas geheimer globaler Strippenzieher: Rettet der CIA-Chef den Weltfrieden?

CIA-Chef William Burns, ein wichtiger Mann in Washington, wird weiter aufgewertet: Präsident Joe Biden berief ihn als ständiges Mitglied in sein Kabinett. Der Geheim­dienst­chef, gelernter Diplomat, hat viele Verbindungen nach China und Russland – und dürfte bei Anbahnung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine eine Schlüssel­rolle spielen. Jetzt lesen

Baustart für neuen Fußgängerüberweg in Dresden - Ab heute bis voraussichtlich Mitte August lässt das Straßen- und Tiefbauamt einen neuen Fußgängerüberweg auf der Buchenstraße zwischen Kiefernstraße und Schanzenstraße bauen. Während der Bauzeit ist die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Eine Umleitung ist nicht erforderlich. Für Fußgänger gibt es eine Ampel zum sicheren Überqueren der Straße.

Filmnächte am Elbufer

17 Uhr: Hui Buh und das Hexenschloss - 14 Jahre sind vergangen, seit KÖNIG JULIUS (Christoph Maria Herbst) zu HUIBUH (Michael Bully Herbig), ins Schloss Burgeck eingezogen ist. Während HUIBUH noch immer sehr darunter leidet, als Gespenst eine Lachnummer zu sein und damit Julius mächtig auf die Nerven geht, macht dieser eine harte Zeit durch, seit Konstanzia ihn verlassen hat. Auch die gähnende Leere der Schatzkammer des Schlosses wird langsam aber sicher unübersehbar und trägt zum ewigen Streit der beiden bei.

21.30 Uhr: Cocaine Bear - 1985 stürzt ein randvoll mit Kokain beladenes Flugzeug irgendwo im Nirgendwo über den Wäldern Georgias ab. Sind die mehr als 200 Kilogramm Rauschgift und damit potenziell eine ganze Menge Geld also für immer verloren? Das will Drogenboss Syd (Ray Liotta) nicht wahrhaben und schickt seine Handlanger Eddie (Alden Ehrenreich) und Daveed (O‘Shea Jackson Jr.) auf die Suche nach dem wertvollen Drogen-Gut.Doch schon bald merken sie, dass jemand anderes schneller war.

Für die DFB-Frauen ist ein Sieg zum WM-Auftakt Pflicht. © Quelle: IMAGO/Eibner

Die Anspannung der deutschen Fußballerinnen ist spürbar und macht vor dem WM-Auftakt gegen Marokko (Anstoß heute 10.30 MESZ, live im ZDF) auch vor der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht Halt. Die DFB-Frauen sind vor ihrem ersten WM-Auftritt gegen Marokko gewarnt. In den ersten Tagen des Turniers zeigten bereits einige Underdogs gute Leistungen. Vor allem in der Offensive hat das nordafrikanische Team viel zu bieten. Der Sportbuzzer stellt die Spielerinnen vor, die dem deutschen Team Probleme bereiten könnten. Jetzt lesen

Der Sänger Bill Kaulitz tritt mit seiner Band Tokio Hotel beim Deichbrand-Festival auf. © Quelle: Lars Penning/dpa

... ein verunglücktes Konzert von Tokio Hotel

Vor den Augen von Heidi Klum muss Tokio Hotel am Freitagabend einen Auftritt beim Deichbrand-Festival abbrechen, Grund sind technische Probleme. Jetzt meldet sich der Festivalveranstalter erneut zu Wort – mit einem Versprechen. Jetzt lesen

