﻿Die doppelte Radarfalle zu Dresden

Nanu: Zwei Radarfallen, eine links, eine rechts, was bezweckt die Stadtverwaltung an der St. Petersburger Straße damit? Hier gibt es des Rätsels Lösung.

Dresden. Radarfalle rechts, Radarfalle links – werden Autos auf der St. Petersburger Straße am Robotron-Bürogebäude in Richtung Carolabrücke jetzt in Stereo geblitzt? Nein, erklärt die Stadtverwaltung die Dopplung, das ist nur temporär. Der alte Rotlichtmessstandort soll nach Ende des Mietvertrags abgebaut werden. Dafür wurde von Fachleuten eine kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtmessanlage installiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das neue Gerät ist schon geeicht

Das neue Gerät wurde von Experten des Eichamtes bereits geeicht und nach Angaben der Stadt läuft die Geschwindigkeitsüberwachung schon. „Die Rotlichtüberwachung wird zu einem späteren Zeitpunkt in Betrieb genommen. Wann genau, kann derzeit nicht gesagt werden, voraussichtlich jedoch in den kommenden Wochen“, heißt es aus dem Rathaus.

Ampelspurt kann teuer werden

Die neue Anlage steht links, die alte, nicht mehr funktionstüchtige dagegen rechts am Fahrbahnrand. Wenn die Ampel auf gelb schaltet, sollten Autofahrer besser nicht mehr Vollgas geben – wer über 50 Kilometer pro Stunde fährt, bekommt jetzt ein Foto, während bisher nur Rotlichtverstöße geahndet wurden.