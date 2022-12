Die DNN wünschen frohe Weihnachten

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Alle Händler und Gäste sind zufrieden und dankbar, dass endlich wieder gestriezelt werden konnte. Robert Franke Chef des Amts für Wirtschaftsförderung zur gestern vorgestellten durchaus positiven Striezelmarktbilanz

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Statistik korrigiert – Starker Anstieg bei den aktiven Fällen: Dresdens Coronastatistik wies am Freitag mehr als 1100 neu hinzugekommene aktive Coronafälle auf. Es scheint sich um eine Korrektur zu handeln. Jetzt lesen

RKI warnt: Corona-Inzidenz steigt – und die Zahl der bakteriellen Infektionen auch: Die Arztpraxen sind aktuell voll mit Patienten, die sich einen akuten Atemwegsinfekt eingefangen haben – darunter Grippe, RSV und Covid. Das Robert Koch-Institut (RKI) rät Menschen mit Symptomen nun, zu Hause zu bleiben. Jetzt lesen

Corona-Welle in China: Wie gefährlich ist die Virusvariante BF.7?: In China infizieren sich seit dem Ende der No-Covid-Politik besonders viele Menschen mit dem Coronavirus. Vorherrschend ist dabei die Variante BF.7. Was ist über die neue Omikron-Sublinie bekannt und könnte sie auch in Deutschland das Infektionsgeschehen beeinflussen? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Zwei Jahre musste der Striezelmarkt pausieren. 2022 kehrte er zurück und lockte knapp zwei Millionen Besucher an. © Quelle: Anja Schneider

120.000 Liter Glühwein: Striezelmarkt in Dresden übertrifft die Erwartungen

Der Dresdner Striezelmarkt kehrte nach zweijähriger Auszeit auf den Altmarkt zurück. Auch wenn die Zahlen nicht ganz an das Rekordjahr 2019 reichen, fällt die Bilanz positiv aus. Jetzt lesen

Weihnachten ist eins der wichtigsten christlichen Feste, das mit mehreren Gottesdiensten gefeiert wird. © Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Heiligabend, Weihnachten – gibt es da einen Unterschied? Ja, gibt es!

Alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten. Das Weihnachtsfest beginnt … ja wann eigentlich? Und wie verhält es sich mit Epiphanias? Mariä Lichtmess, Christvesper und Christmette. Pastorin Meret Köhne erklärt die Hintergründe. Jetzt lesen

Termine zu Weihnachten

jeden Tag 10 bis 18 Uhr: Familienangebot: Das Landhaus unter der Lupe - Ein Spiel für Groß und Klein - Kostenfrei ausleihbar an der Kasse. Mehr dazu hier.

Sonntag, (1. Weihnachtstag), 16 Uhr: Emporenführung in der Frauenkirche - Tickets gibt es hier

Sonntag, (1. Weihnachtstag), 17 Uhr: Weihnachtskonzert in der Annenkirche - Tickets gibt es hier

Montag (2. Weihnachtstag), 11 bis 14 Uhr: Feiertagsführung durch Schloss Pillnitz

Montag (2. Weihnachtstag): Sondertermin Blutspende - Auch in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit, sowie rund um den Jahreswechsel sind Blutspenden wichtig. Wenn mehrere Feiertage aufeinander folgen, ist die Patientenversorgung mit den teilweise nur wenige Tage haltbaren Blutpräparaten nur dann gesichert, wenn die angebotenen Sonderspendetermine gut besucht und die Depots des DRK-Blutspendedienstes so gut wie möglich aufgefüllt werden.

Alle Termine am 26.12.2022 und alle regulären DRK-Blutspende-Termine in Sachsen unter www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/ oder über die kostenfreie Telefon-Hotline Telefon 0800 11 949 11. Eine Terminreservierung vorab ist für alle Blutspendetermine erforderlich.

Was heute wichtig wird

Zeit als Geschenk ist besonders wertvoll – nicht nur, weil sie ohnehin begrenzt verfügbar ist. © Quelle: Gina Patan/Montage

Warum Zeit wirklich das wertvollste Geschenk ist

Alle Jahre wieder lautet die Frage: Was schenken? Vor allem bei Erwachsenen, die vermeintlich schon alles haben, wird die Suche des richtigen Präsentes schnell zu einer Herausforderung. Dabei zeigen Daten zur Zeitnutzung, warum gerade gemeinsame Stunden mit zunehmendem Alter besonders wertvoll werden. Jetzt lesen

Gewusst wie – die Tipps für die besinnliche Zeit

Und dann war da noch ...

Pastorin Josephine Teske sitzt mit ihrem Smartphone in der Dietrich-Bonhoefer-Kirche der Gemeinde Meiendorf-Oldenfelde. Seit 2019 begeistert die Pastorin Menschen mit ihrem Instagram-Account „Seligkeitsdinge" für den Glauben. © Quelle: Christian Charisius/dpa

... eine junge Pastorin, die Zehntausende Menschen bei Instagram erreicht

Seit 2019 begeistert Josephine Teske Menschen auf Instagram für den evangelischen Glauben. Denn die Pastorin findet: „Kirche muss zu den Menschen kommen.“ Mittlerweile ist die Kirche ziemlich stolz auf sie – und hat die 36-Jährige sogar in den Rat der EKD gewählt. Jetzt lesen

