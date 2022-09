DNN am Sonntag 18.09.22

Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Dresden. Charles ist König – das ändert auch das Leben seines Sohnes William. Auf den 40-Jährigen und seine Frau Kate kommen noch mehr royale Pflichten zu. Was ändert sich für die fünf Hoffnungsträger der Krone? Im E-Paper am Sonntag werfen unsere RND-Reporter einen Blick in Vergangenheit und Zukunft der britischen Vorzeigefamilie.

Außerdem: Campino und der Klimawandel. Der Musiker kann sich auch im Interview kaum stoppen, wenn es um nachhaltige Konzerte, Protestaktionen im Fußballstadion – und seine eigenen Schwächen geht.

Und wir gehen der Frage nach, warum Frankreichs Kernenergie stockt. Atomstrom galt in unserem Nachbarland stets als günstig und zuverlässig – nun aber fallen mehr als die Hälfte der Reaktoren aus, eine Energiekrise droht. Die Kritik an der Haltung von Präsident Macron bleibt dennoch erstaunlich leise.

Weitere Themen Japan, wo sich die Haltung zur Einwanderung gerade ändert, ein Protestcamp auf Sylt und die Frage, ob Gerichte unser Klima retten können.

