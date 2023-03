Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Dresden. In unserer Titelgeschichte „Sauer auf Süßes“ geht es um ein Vorhaben von Bundesernährungsminister Cem Özdemir. Er will der Süßigkeitenwerbung den Kampf ansagen. Der Gesetzesentwurf des Grünen-Politikers hat in der Ampel-Koalition zu neuem Krach geführt. Welche Argumente sprechen für ein Verbot? Und was spricht dagegen? Freiwillig werde das nichts, ist sich RND-Redakteurin Daniela Vates sicher. Ihr Kollege Dirk Schmaler hält dagegen: „Es liegt nicht an der Werbung“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt auch noch eine Dönerkrise: Der Preis für einen Fladenbrotdöner beträgt mancherorts 8 bis 9 Euro. Die Inflation macht den deutsch-türkischen Hybridklassiker für viele unbezahlbar. Selbst die Bundesregierung ist alarmiert – und erklärt, was sie gegen diese Kostenkrise tun will. Denn es geht um Fast Food mit Symbolkraft.

Der Drache faucht: Deutlicher denn je macht China den USA die globale Führungsrolle streitig. Die jüngsten Spannungen geben einer alten Frage neue Aktualität: Kommen die beiden großen Rivalen auf Dauer ohne Krieg aneinander vorbei?

Wie Modern ist der Papst? Am 13. März 2013 wurde der Argentinier Jorge Mario Bergoglio zum Nachfolger des zurückgetretenen Papstes Benedikt XVI. gewählt. Seine Bilanz nach zehn Jahren im Vatikan ist umstritten. Dabei ist er so etwas wie ein Revolutionär, sagt der Kölner Kurienberater Manfred Lütz im Interview.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Freund, ein guter Freund: Uwe Dziuballa betreibt in Chemnitz das bekannteste jüdische Restaurant Ostdeutschlands. 2018 wurde er von Neonazis attackiert, jetzt fällt im Revisionsprozess ein Urteil gegen einen Angreifer. Doch Dziuballa wird auch von anderer Seite angegriffen, wegen seiner Freundschaft zu dem umstrittenen Komiker Uwe Steimle. Was hält die beiden Uwes zusammen?

Schafft er den DFB? Oder der DFB ihn? Seit einem Jahr ist Bernd Neuendorf neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Seitdem gibt es zwar weniger Skandale beim weltgrößten Sportverband, doch die Lage bleibt angespannt – sportlich und wirtschaftlich.

Dazu gibt es weitere Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche, aktuellen Sport sowie Filmtipps. Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie hier für iOS und hier für Geräte mit Android-Betriebssystem.