Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Geiselnahme in Dresden: Was wir über die Tat, den Täter und das Motiv wissen

In das vorweihnachtliche Dresden platzt am Samstagvormittag die Meldung einer Geiselnahme in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt. Ein Mann hatte zuvor seine Mutter getötet, auch bei einem Radiosender fallen Schüsse. Ein Überblick darüber, was bislang bekannt ist.