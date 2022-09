Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Dresden. Sie hat länger amtiert als jeder andere Monarch in Großbritannien und war für viele einfach nur „die Queen“: Was hat sie so einzigartig gemacht? Im E-Paper am Sonntag nehmen wir ausführlich Abschied von Elizabeth II.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem: Besteht die politische Ampel in Berlin den Stresstest? Unsere RND-Reporter sind der Frage nachgegangen, ob Grüne und FDP überhaupt noch miteinander können. Denn im Krisenmanagement zeigt sich: Robert Habeck und Christian Lindner steuern auf verschiedenen Kursen. Kann das noch lange gutgehen?

Ein weiteres Thema ist die Lage der Tafeln in Deutschland. Energiekrise, Inflation und die Folgen der Pandemie lassen die Armut wachsen. Die Ehrenamtlichen, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgen, spüren das deutlich. Doch gleichzeitig steigen die Kosten, während immer weniger Spenden eintreffen.

Und in der Ukraine geraten Russlands Soldaten zunehmend in die Defensive, von Cherson bis Charkiw. Kiew vermeidet dabei große Schlachten und setzt auf eine Mischung aus Überraschungstaktik, Hightech-Waffen und psychologischer Kriegsführung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie hier für iOS und hier für Geräte mit Android-Betriebssystem.

Von DNN