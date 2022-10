﻿Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was heute drinsteht

Wie einig sind wir eigentlich – 32 Jahre nach der Wiedervereinigung? Wo verlaufen heute die Risse in der Gesellschaft? Was kann der Osten vom Westen lernen? RND-Reporter zeigen an fünf Beispielen, was noch immer zwischen Wessis und Ossis steht – und wagen einige Erklärungsversuche.

Außerdem: Wie kämpft die Mittelschicht gegen den Abstieg in der Energiekrise? Reichen vier Tage Arbeit? Mehr als 70 britische Firmen proben seit Juni die Vier-Tage-Woche bei gleichbleibendem Lohn. Und: Eisern Union – was steckt hinter dem Fußball-Phänomen aus der Berliner Wuhlheide?

Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!

