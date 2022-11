﻿„Die Deutsche Einheit ist noch nicht vollkommen“

Dynamo Dresden verliert auch in Wiesbaden: Reinthaler trifft spät

Im Kampf um den Anschluss ans obere Tabellendrittel haben die Schwarz-Gelben am Dienstagabend in Hessens Landeshauptstadt einen weiteren Rückschlag erlitten. In der Brita-Arena verliert die SGD mit 0:1.