Die City Herberge wird zur Asylunterkunft

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

es gab durchaus Zweifel, ob es sinnvoll ist, dass die Stadtverwaltung das Robotrongebäude auf der Lingnerallee 3 mietet und nennenswerte Millionenbeträge in den Umbau investiert. Im World Trade Center hätten moderne Büroflächen zur Verfügung gestanden - aber eben keine Plätze für Asylbewerber. Der Robotronbau beherbergte auch das Hostel City Herberge. Dort haben Menschen als Touristen übernachtet.

Blick in ein Dreibett-Zimmer der neuen Asylunterkunft in der Lingnerallee. © Quelle: Anja Schneider

Jetzt werden dort Menschen übernachten, die aus den unterschiedlichsten Gründen in Deutschland ihr Glück suchen. Der finanzielle Aufwand, aus einer Herberge eine Asylunterkunft zu machen, hält sich in Grenzen. 280 Plätze werden die größte Not - Dresden sucht verzweifelt Unterkünfte - erst mal lindern. Die Zweifel sollten sich zerstreut haben. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Das Gebäude hat der Unterbringung von Menschen gedient, wir mussten wenig Aufwand betreiben. Stephan Kühn Baubürgermeister in Dresden, über die City Herberge

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Der Südpark zählt zu den vier Kernarealen der Bundesgartenschau 2033. © Quelle: Mike Schiller

Das kostet die Bundesgartenschau Dresden

Dresden hat das Angebot, die Bundesgartenschau 2033 auszurichten. Experten haben geprüft, ob das überhaupt möglich ist und die Bewerbung mit einem Preisschild versehen. Am Mittwoch informiert die Stadtverwaltung die Öffentlichkeit. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Wer mit kopierten oder gefälschten QR-Codes reist, macht sich strafbar (Symbolbild). © Quelle: imago images/Panthermedia

Immer mehr gefälschte Deutschlandtickets: Jetzt reagiert die Bahn

Immer mehr gefälschte Deutschlandtickets befinden sich im Umlauf. Die Bahn will nun durchgreifen und strengere Kontrollen durchführen. Wer erwischt wird, muss mit saftigen Strafen rechnen. Jetzt lesen

Termine des Tages

9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr: Aktionstag zur Härtefallhilfe für Heizöl & Co. bei der Verbraucherzentrale Dresden. Keine Anmeldung erforderlich.

13 Uhr: Feierstunde „40 Jahre AWO-Seniorenzentrum in Dresden-Großzschachwitz“.

17 Uhr: Eröffnung des KlimaPAVILLONS für das Projekt „Mobiles Stadtgrün für die Dresdner Innenstadt“, gefördert durch den Stadtbezirksbeirat Altstadt. Ort: Seestraße, Ecke Dr.-Külz Ring, 01067 Dresden. www.zirkulaar.de

Was heute wichtig wird

Der sächsische Verdienstorden © Quelle: c by Matthias Rietschel

Ministerpräsident Michael Kretschmer überreicht heute auf der Albrechtsburg in Meißen elf Bürgerinnen und Bürgern den Verdienstorden des Freistaates Sachsen. Mit dieser Auszeichnung ehrt der Freistaat Menschen, die sich im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen, gesellschaftlichen oder ehrenamtlichen Bereich in herausragendem Maße engagiert haben. Bei dem Sächsischen Verdienstorden handelt es sich um die höchste staatliche Auszeichnung des Freistaates. Zu den Ausgezeichneten gehört der Gründer und Geschäftsführer des Spülmittelherstellers fit GmbH, Wolfgang Groß.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Die Band „The Beatles" bei einem Auftritt im Londoner Lyris Theatre im Jahr 1962. Paul McCartney (l-r), Ringo Starr und John Lennon stehen auf der Bühne. Weltweit läuft eine Suche nach einem der bekanntesten Instrumente der Musikgeschichte - dem ursprünglichen Bass von Ex-Beatle Paul McCartney. © Quelle: --/dpa

... die weltweite Suche nach einem verschollenen Musikinstrument

Der ursprüngliche Bass von Ex-Beatle Paul McCartney ist eines der bekanntesten Musikinstrumente der Welt. Nach dem „wichtigsten Bass in der Geschichte“ wird weltweit gesucht. Das Lost Bass Project (Deutsch: Verlorener-Bass-Projekt) hat um Informationen zum Aufenthaltsort des Instrument gebeten. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN