﻿Die CDU in Dresden zwischen Krise und Verkehrspolitik

Dresden. Der CDU-Kreisverband Dresden bekennt sich zum geplanten sechs- bis achtspurigen Ausbau der Autobahn 4 zwischen Dreieck Nossen und Bautzen. Die Christdemokraten fordern auch eine ergebnisoffene Debatte über einen Verkehrstunnel am Neustädter Markt für die Große Meißner Straße. Das hat der CDU-Kreisparteitag am Sonnabend in einem Leitantrag beschlossen. Erstmals nach den Corona-Einschränkungen trafen sich gut 100 CDU-Mitglieder im Feldschlößchen-Stammhaus zu einem inhaltlichen Parteitag unter dem Motto „Verkehr und Mobilität in Dresden“.

„Autofahren in Dresden ist sehr attraktiv“

Dabei ging es um die Frage, wie die CDU Mobilität in Dresden gestalten und finanzieren will. Externe Experten mahnten: „Wir müssen über Verhaltensänderungen in der Mobilität nachdenken“, erklärte Andreas Hemmersbach, Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Die DVB hätten 115 000 Kunden, deutliche Zuwächse könnten aber nicht akquiriert werden. Der Autoverkehr in Dresden sei sehr attraktiv und das Parken noch sehr günstig, so der DVB-Vorstand.

Attraktive Mobilität für alle Menschen

„Wir können nicht mehr weiter machen wie bisher. Wir müssen schnell handeln und priorisieren“, forderte Frank Fiedler vom Stadtplanungsamt. Alex Bereza vom ADFC Dresden mahnte: „Es darf keine Kompromisse in der Verkehrssicherheit geben.“ Im Leitantrag „Vision Dresden – mobil für die Zukunft“ fordert die CDU eine attraktive Mobilität für alle Menschen und einen weiteren Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs. Sichere Radwege, weitere Elbquerungen und eine bessere Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger seien weitere Aufgaben. Die Ziele des Leitantrags sollen in den kommenden Monaten in den Parteigremien konkretisiert und in das Programm für die Kommunalwahl 2024 aufgenommen werden.

Hilbert: Mehr als zwei Bürgermeister aus dem bürgerlichen Lager

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) stattete dem Kreisparteitag einen Kurzbesuch ab und bedankte sich bei den Christdemokraten für die Unterstützung im OB-Wahlkampf. Hilbert verteidigte seine geplante Reform der Verwaltung mit nur noch sechs statt sieben Bürgermeisterposten und mehr als zwei Bürgermeistern aus dem bürgerlichen Lager.

Debatte ohne Öffentlichkeit

Kreisvorsitzender Markus Reichel sprach auch die Austritte von zwei Stadträtinnen aus der Fraktion und mehrere Parteiaustritte an. Bei der Debatte über den aktuellen Zustand der Partei wurde die Öffentlichkeit allerdings ausgeschlossen.