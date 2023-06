﻿Die CDU in Dresden zieht schuldenfrei in den Wahlkampf

Elf tolle Tage

Der Schweizer Zirkus FahrAwaY hat mit seiner Inszenierung „Drüll“, bei der sich alles um Stahlrohre und Bretter dreht, das zweite Zirkustheaterfestival vor dem Goldenen Reiter in Dresden eröffnet. Unter dem Motto „Vom Fallen und Fangen“ hat das Societaetstheater dreizehn verschiedene Produktionen aus fünf Ländern eingeladen, die bis zum 11. Juni an unterschiedlichen öffentlichen Orten in der Stadt zu erleben sind.