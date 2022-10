﻿Die Band Simple Minds bringt „Feelgood-Album“ für alle raus

Auf ihrem neuen Album „Direction Of The Heart“ erinnern Sänger Jim Kerr und seine Band Simple Minds an den Sound ihrer frühen Jahre und kreierten Musik um auch schlimmste Zeiten zu überstehen.

