﻿Diako in Dresden eröffnet neues Ärztehaus in der Neustadt

Fabrice Beier kümmert sich von nun an im neuen Ärztehaus am Diako um die Patienten im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie.

Dresden. Das Diakonissenkrankenhaus Dresden hat, wie es die deutsche Krankenhausreform sehr wahrscheinlich fordern wird, seine ambulante Versorgung weiter ausgebaut. Direkt an der Bautzner Straße gegenüber des großen Alnatura-Markts geht in diesen Tagen ein neues Ärztehaus in Betrieb.

Laut Diako ist es mit neun Fachrichtungen das größte in der Dresdner Neustadt. Die Praxen verteilen sich in drei Gebäuden: Dem alten Pfarrhaus, dem Mathildenhaus und einem Neubau, der die beiden denkmalgeschützten und frisch sanierten Altbauten miteinander verbindet.

Der Schriftzug sitzt: In diesen Tagen geht das neue Ärztehaus am Diako in Dresden voll in Betrieb. © Quelle: Anja Schneider

Ambulante Behandlung passend zum Fachspektrum des Diako

Mit dem neuen Gebäudekomplex will das Diako seinen eigenen Facharztpraxen, die bislang über den Campus verteilt waren, eine eigene Stätte bieten, erklärt Ralf Schönherr, der vor wenigen Monaten das Amt des Verwaltungsdirektors übernommen hat. Zudem biete das Haus nun eine ambulante Versorgung passend zum Fachspektrum des Krankenhauses.

Denn neben den Ärzten der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) des Diako, die ihre Patienten jetzt in neuen Räumen behandeln können, haben auch drei Experten von außerhalb eine Praxis bekommen. Damit sind nun über das eigene Personal die Bereiche Chirurgie, Schmerztherapie und Palliativmedizin, Urologie, Psychiatrie und Psychotherapie, hausärztliche Versorgung und Frauenheilkunde mit Geburtshilfe abgedeckt sowie über die Externen die Bereiche Augen-, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Neurochirurgie.

„Hier sind die Wege kürzer und es fühlt sich weniger anonym an“

Während in einigen Praxen die Wartezimmer bereits voll sind, werden andere erst noch bezogen. Bis Ende des Monats geht das Ärztehaus dann voll in Betrieb. Mit dabei ist Fabrice Beier, der für den Bereich Psychiatrie und Psychotherapie zuständig ist. Der 33-Jährige gehört seit Januar zum Diako-Kollegium, hat vorher am Uniklinikum Dresden seine Facharztausbildung abgeschlossen und erste Praxiserfahrung gesammelt. „Hier sind die Wege kürzer und es fühlt sich weniger anonym an“, sagt Beier. „Das ist sicher auch schön für die Patienten.“

Verzahnung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung

Der Psychiater behandelt in seiner Praxis in erster Linie auf ambulanter Ebene, doch er bietet seine Hilfe auch Menschen an, die beispielsweise eine psychisch belastende Intensivbehandlung am Diako hinter sich haben. Ist es nötig, können die Patienten aus dem neuen Ärztehaus auch stationär weiterversorgt werden, ergänzt Verwaltungsdirektor Ralf Schönherr. Die Verzahnung zwischen ambulantem und Klinikbetrieb zeigt sich auch personell, manche Ärzte arbeiten sowohl in einer Praxis als auch auf Station.

Seinen Patienten verspricht das Diako mit dem neuen Ärztehaus nicht nur kürzere Wege, sondern auch einen raschen Informationsaustausch zwischen den Experten und ein breites Spektrum an diagnostischen Möglichkeiten in unmittelbarer Nähe.

Weiteres Bauprojekt auf Diako-Campus in Planung

Rund zwei Jahre dauerten die Bauarbeiten für den neuen Gebäudekomplex, die auch wegen des Denkmalschutzes hohen Aufwand mit sich brachten. So haben die Arbeiter beispielsweise Holztüren restauriert und Fenster im alten Stil eingebaut. Die Kosten von rund sechs Millionen Euro hat das Krankenhaus laut eigenen Angaben aus eigener Tasche bezahlt. Auf Fördermittel vom Freistaat hofft das Diako weiterhin beim Thema Erweiterungsbau. Drei Operationssäle und Untersuchungsbereiche für die innere Medizin und möglicherweise auch für die Gynäkologie stehen auf der To-Do-Liste. Eine Zusage für Fördermittel durchs Sozialministerium hat es laut Verwaltungsdirektor Ralf Schönherr noch nicht gegeben. Das nächste Treffen mit dem Ministerium hierzu stehe im April an.

Familienfest zur Einweihung des neuen Ärztehauses am 31. März

Zum Start seines neuen Ärztehaus lädt das Diako am 31. März zwischen 14 und 17 Uhr zu einem Familienfest ein. Auf dem Programm stehen eine Tour durch die neuen Räume, medizinische Kurzvorträge aus verschiedenen Fachrichtungen sowie für Kinder eine Wissens-Rallye und ein Besuch der Teddyklinik des Uniklinikums.