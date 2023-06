﻿Hostienbäckern und Paramentikern über die Schulter schauen – das geht jetzt in Dresden

Dresden. Seit mehr als 150 Jahren werden in der evangelischen Diakonissenanstalt Hostien gebacken, kleine Oblaten für das Abendmahl. Sie ist die einzige Produktionsstätte dafür in Sachsen. Dazu werden Behänge für Altar und Kanzel gewebt, sogenannte Paramente. Bislang vollzog sich das notgedrungen in der zweiten Etage der Alten Wäscherei – „versteckt und für Besucher schwer zu finden“, wie Oberin Esther Selle sagt.

Doch nun gewährt die Einrichtung auch der Öffentlichkeit mehr Einblick. Die Produktion ist umgezogen in das Pfortenhaus. Dieses zweistöckige Gebäude an der Bautzner Straße gehört zu den ältesten der Diakonissenanstalt. Oben in die Fassade eingelassen ist ein Medaillon mit der Inschrift „Der Herr ist Sonne und Schild“, ein Vers aus Psalm 84.

Sakrale Gebrauchsgegenstände aus traditioneller Handarbeit

Als „Johanniterhospital“ für die Krankenpflege ist es 1868 eingeweiht worden, hat Sprecherin Beate Mutzek in Unterlagen gefunden. Im Lageplan von 1927 sei es als Wohnhaus ausgewiesen. Noch zu DDR-Zeiten saß eine Diakonisse darin, die Leute raus und rein ließ. An der Mauer hängt noch das Schild „Nachtausgang. Ab 18 Uhr Klingel benutzen.“ Zuletzt benutzten die Reinigungskräfte das Haus als Aufenthaltsraum. Ein Jahr lang ist es saniert worden, mit viel Sorgfalt fürs historische Detail. Finanziert worden sei das zum großen Teil aus Spenden von Privatleuten und Kirchgemeinden, sagt Esther Selle. Das Haus befindet sich an einem Zugang, den viele Patienten benutzen, um ins Ärztehaus zu gelangen.

Besucher können sich nun während der Betriebszeit selbst ein Bild von traditioneller Handarbeit machen, in der sakrale Gebrauchsgegenstände hergestellt werden. Sie betreten einen Verkaufsraum mit rundem Tisch und Tresen in hellem Holz. Hinten reihen sich in Regalen Nebenprodukte der Werkstatt auf: Papiersterne, bunte Kerzen aus Wachsabfällen, Tüten mit Butterkeksen, gebacken aus den Resten, die bei der Hostienproduktion anfallen.

150 Arbeitsstunden für einen Quadratmeter Parament

Vorn links in der Ecke sitzt Maria Selle an einem um die 70 Jahre alten Gobelin-Hochwebstuhl. Ihr kann man über die Schulter schauen, und verfolgen, wie ihre Finger nach einer Vorlage auf Papier farbige Wollfäden zwischen die senkrechten Kettfäden flechten. Millimeter um Millimeter entsteht so ein Altarbehang, den christliche Symbole zieren.

Paramentikerin Maria Selle mit Paramentenmustern. © Quelle: Dietrich Flechtner

Ihr Handwerk hat die Paramentikerin 1983 hier gelernt. Bis zu 150 Arbeitsstunden webt sie an einem Quadratmeter Parament, jedes ein hochwertiges, deshalb teures Unikat, gestaltet nach den Wünschen der Kirchgemeinde, abgestimmt auf Farbe, Ausstattungsgegenstände, Licht und Atmosphäre des Kirchenraumes. Ihre Arbeiten findet man zum Beispiel in der Kapelle des Diakonischen Amtes in Radebeul, in der Hospitalkirche in Königsbrück oder in der Christophoruskirche in Dresden-Laubegast.

Sind im Laufe der Jahre die Kanten abgenutzt, repariert sie Paramente auch. Raumhohe Scheiben mit einer Tür aus Glas trennen den Verkaufsraum von der Hostienbäckerei. Durch die sieht man, wie die gehörlose Carola Schmiedt aus einem Topf dickflüssigen Teig schöpft. Der besteht allein aus Weizenmehl und Wasser, ohne Backtriebmittel. Das geht zurück auf jene jüdische Tradition der „ungesäuerten Brote“, beschrieben bei Mose im Alten Testament. Mazze heißt dieses Gebäck bei Juden, die es zum Passafest essen. Das soll auch Jesus getan haben beim letzten Abendmahl einen Tag vor seiner Hinrichtung am Kreuz.

800.000 Hostien werden pro Jahr in Dresden produziert

Carola Schmiedt setzt einen Klecks auf den glatten unteren Teil des runden Backeisens und senkt den oberen ab. Nach wenigen Minuten bei etwa 140 Grad klappt sie das Eisen wieder auf und hebt eine dünne, etwa kuchengroße Scheibe heraus. 69 Hostien reihen sich darauf aneinander, ganz oben eine große Schauhostie. Jede trägt die erhabene Prägung christlicher Symbole, Kruzifix oder Siegeslamm beispielsweise. „An der erkennt man beim Abendmahl, ob die Hostie von uns kommt“, sagt Petra Kühn, Leiterin der Bäckerei.

Jede der großen Scheiben legen Tom Brietenhagen und Georg Schudrowitz auf eine kleine Metallplatte, treten mit dem Fuß ein hölzernes Pedal. So stanzen die beiden Mitarbeiter mit Behinderung aus den Weißiger Werkstätten Hostie um Hostie aus. „Dafür brauchen sie Ausdauer und müssen sehr genau sein“, sagt Petra Kühn.

Tom Brietenhagen und Georg Schudrowitz (v.l.) stanzen die einzelnen Hostien aus. © Quelle: Dietrich Flechtner

Etwa 800 000 Hostien produzieren sie jährlich. Während der Corona-Zeit waren es nur 300 000. In diesem Jahr hofft Petra Kühn auf 700 000. Von Hand in weiße Kartons zu fünfhundert oder tausend Stück verpackt, gehen sie in den gesamten deutschsprachigen Raum. Alle Orte haben die Mitarbeiter auf einer großen Karte mit farbigen Pinnwandnadeln markiert. Sie reichen von Ostfriesland im Norden bis zum Dachsteingebirge bei Salzburg im Süden. Die meisten sind grün und füllen Sachsen.

Hostien, Paramente, Adresse, Besuchergruppen Hostien: Oblaten für die Feier des Heiligen Abendmahls, bei dem sie als Brot für den Leib Christi stehen; der Teig dafür besteht aus Weizenmehl und Wasser; aufgeprägt sind christliche Symbole; in Dresden werden sie seit 1866 gebacken; die Anregung dafür kam damals aus dem Diakonissenhaus im mittelfränkischen Neuendettelsau; Pastor Wilhelm Löhe erneuerte dort den Ablauf (Liturgie) des lutherischen Gottesdienstes; zur guten Predigt sollte eine würdige Abendmahlsfeier gehören mit besonderem Brot, gebacken von Diakonissen Paramente: sind künstlerisch gestaltete Textilien; sie schmücken die Vorderfront eines Altars, Lesepults oder der Kanzel; gestaltet sind sie in den Farben Weiß, Rot, Violett, Grün und Schwarz entsprechend den Zeiten des Kirchenjahres Adresse: Dresdner Neustadt, Bautzner Str. 66 Betriebszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 14 Uhr Besuchergruppen: Anmeldung per E-Mail hostienbaeckerei@diako-dresden.de, Tel. 0351 810 12 70; Paramentik unter der selben Telefonnummer oder per E-Mail paramentik@diako-dresden.de

Zwischen fünf und zehn Cent kostet eine geprägte Hostie. Ungeprägte Brothostien aus maschineller Massenproduktion bekommen Kirchgemeinden im Schnitt für drei Cent pro Stück. Sparen an dieser Stelle jedoch hält Oberin Esther Selle für die falsche Option. „Das Abendmahl ist etwas so Würdiges. Das sollte uns diese Sorgsamkeit wert sein.“

