﻿Im Kampf gegen Diabetes: Uniklinikum Dresden eröffnet neues Forschungszentrum

Dresden. Um Diabetes in Zukunft besser verstehen und therapieren zu können, hat im Dresdner Uniklinikum (UKD) am Montag nach vier Jahren Bauzeit das neue Zentrum für Metabolisch-Immunologische Erkrankungen und Therapietechnologien Sachsen (MITS) eröffnet.

In dem 35 Millionen Euro teuren Neubau an der Ecke Augsburger Straße/Fiedlerstraße arbeiten Experten der Inneren Medizin, Endokrinologie, Immunologie, Chirurgie, Transplantationsmedizin, Zellbiologie und Materialwissenschaften fortan interdisziplinär zusammen.

Forschung am Bioreaktor für Typ-1-Diabetes

Im Fokus steht die Forschung am Bioreaktor. „Man kann ihn sich wie einen Herzschrittmacher vorstellen. Eine kleine Dose von fünf bis sechs Zentimetern Durchmesser, die auf das Bauchfell, also unter die Haut, transplantiert wird“, sagt Stefan Bornstein, Sprecher des MITS. In der Dose sind Betazellen beispielsweise des Schweins verpackt und vor den Abwehrmechanismen des menschlichen Körpers geschützt. Der Reaktor kann selbstständig nach Bedarf Insulin produzieren und an den Körper abgeben, womit die Insulingabe übers Spritzen überflüssig wird. Wie der Bioreaktor künftig allen Menschen mit Typ-1-Diabetes helfen kann, wollen die Experten im MITS herausfinden.

Prävention und Heilung von Folgeerkrankungen der Diabetes

Im Kern geht es um die Fragen, wie sich verhindern lässt, dass das Immunsystem Zellen und Organe abstößt, Diabetes entsteht und fortschreitet. Zudem wollen die Wissenschaftler neue Materialien testen, die im menschlichen Körper Stamm- oder Spenderzellen vor Abstoßung schützen. Weiter geht es um die Prävention und Heilung von Folgeerkrankungen an Gefäßen, Herz, Niere, Leber und Knochen, die durch Diabetes und andere Stoffwechselerkrankungen entstehen können.

Deutschlandweit mehr als acht Millionen Diabeteskranke

Laut UKD leiden deutschlandweit mehr als acht Millionen Menschen an Diabetes, die hinsichtlich Häufigkeit und Sterblichkeit an vierter Stelle aller Erkrankungen steht. In den vergangenen 20 Jahren sei die Zahl der Betroffenen um fast 40 Prozent gestiegen, täglich kämen rund 1000 hinzu. „Die Erkrankung stellt uns vor gesellschaftliche und sozioökonomische Herausforderungen“, sagt Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des UKD. „Diesen müssen wir mit gefächerten interdisziplinäreren Ansätzen begegnen.“

Vier Jahre lang dauerte die Bauzeit für das MITS. Die Kosten liegen laut UKD bei 35,1 Millionen Euro und wurden von Bund und Freistaat getragen.

Von lc