﻿DVB verkaufen 100 000 Deutschlandtickets – und haben trotzdem Sorge

Dresden. Noch immer ist die Nachfrage nach dem Deutschlandticket bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) ungebrochen, trudeln jeden Tag mehrere hundert Bestellungen ein. Am Dienstag konnten nun DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach, der Chef des Verkehrsverbundes Oberelbe, Burkhard Ehlen, und Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) bereits das 100 000. Ticket an einen Kunden überreichen. Doch neben der Freude über den Ansturm gibt es auch Sorgen – und klare Forderungen nach Berlin.

In den bislang 100 000 mit den DVB geschlossenen Verträgen stecken etwa 27 000 Neuabschlüsse – also Kunden, die zuvor keine Abo-Monatskarte bei den Verkehrsbetrieben hatten. Von den klassischen Stammkunden ist den Angaben zufolge etwa ein Drittel zum Deutschlandticket gewechselt. „Dass das Deutschlandticket nicht nur vom Geltungsbereich, sondern vor allem vom Preis her sehr attraktiv ist, zeigen die aktuellen Verkaufszahlen“, erklärt Martin Dulig. „Ein sehr gutes Tarifangebot allein“, so der Minister weiter, „reicht aber nicht aus.“

Satte Zuwächse bei Fahrgastzahlen in den Zügen

Im Kern geht es um zwei Aspekte: Denn einerseits müssen die mit dem Ticket verbundenen Einnahmeausfälle der Verkehrsunternehmen dauerhaft finanziert werden. Zugleich führt die Nachfrage zu ei­ner stärkeren Auslastung der Fahrzeuge – allen voran in den Zügen.

Während in den Bussen und Bahnen der DVB die Nachfrage aktuell wieder auf Augenhöhe mit der Zeit vor Corona angekommen ist, zeigt sich in den Zügen im Gebiet des Verkehrsverbundes ein anderes Bild: In den Dresdner S-Bahnen saßen (und standen) im Mai 23 Prozent mehr Fahrgäste als in dem gleichen Monat 2019. Beim Regionalexpress, der zwischen Dresden und Leipzig pendelt, liegt das Plus bei 39 Prozent.

Burkhard Ehlen vom Verkehrsverbund hebt durchaus lobend hervor, dass ein „super einfaches, super günstiges Ticket entstanden“ sei. Das Angebot müsse aber ausgebaut werden. „Wir brauchen mehr Züge und mehr Busse und auch das Personal dafür. Nach dem Deutschlandticket braucht es jetzt das Deutschlandangebot. Dieser Teil wird aber nicht billig“, sagt Burkhard Ehlen.

Fehlende Einnahmen bereiten Sorgen

Darüber hinaus sehen sich die Unternehmen mit fehlenden Einnahmen konfrontiert. „Auch wenn wir uns über das große Interesse am Deutschlandticket freuen – mit der erheblichen Preisabsenkung fehlen uns Ticketeinnahmen. Diese Lücke wird wohl nur zum Teil von den Ausgleichszahlungen des Bundes aufgefangen“, sagt DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach, der aus Berlin deshalb eine verlässliche Aussage für die Planungssicherheit erwartet.

Hinzu kämen die horrend gestiegenen Kosten für Personal, Energie und Material. Wie groß die am Ende zu füllende Lücke sein wird, sei gegenwärtig noch nicht absehbar. Zwar sei für 2023 die Finanzierung gesichert. Darüber hinaus brauche es laut Andreas Hemmersbach aber „ergänzende Mittel von Bund und Ländern – oder das Signal, dass es nicht bei 49 Euro bleiben wird.“

Straßenbahn wirbt für Deutschlandticket

Die geäußerten Sorgen werden auch in Sachsens Verkehrsministerium geteilt. Die Frage sei durchaus, was das Ticket nützt, wenn das Angebot nicht da ist, in Dresden, aber auch im ländlichen Raum, konstatiert Martin Dulig. „Damit das Deutschlandticket ein Erfolg bleibt und die vielen neuen Kunden auch langfristig gebunden werden können, muss das bestehende Angebot erhalten und ausgebaut werden.“ Der Freistaat bekenne sich zu seinem Anteil der dauerhaften Finanzierung, was der Verkehrsminister so aber auch vom Bund erwartet.

Was den Dresdner Verkehrsbetrieben jetzt schon hilft, sind die vielen Menschen, die ihr Deutschlandticket bei dem Unternehmen bestellen und damit monatlich bares Geld in die Kasse spülen. Deshalb werben die DVB offensiv um weitere Kunden – inzwischen auch mit einer dazu beklebten Straßenbahn, die ab sofort durch die Stadt fährt.

DNN