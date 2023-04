﻿Deutschlandticket: Keine Extrawurst für Pendler zwischen Dresden und Riesa

Ein ICE fährt in den Hauptbahnhof Dresden.

Dresden. Entgegen bisherigen Plänen wird es für Pendler zwischen Dresden und Riesa nun doch kein Upgrade fürs Deutschlandticket geben. Zwar hatte die Verbandsversammlung des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO) im März die Einführung eines Zusatztickets für die Nutzung des Fernverkehrs zwischen beiden Städten an der Elbe beschlossen. Doch nun musste der Verbund die Pläne wieder kassieren.

Durch eine Sonderregel ist es bisher Pendlern mit einer Monatskarte für den gesamten Verbundraum möglich, neben dem Regionalexpress auch den Fernverkehr für Fahrten zwischen Dresden und Riesa zu nutzen. Durch das zunächst avisierte Upgrade für monatlich 44,20 Euro wollte der Verkehrsverbund Oberelbe eine Kombination dieses Vorteils mit dem Deutschlandticket ermöglichen.

Für die bisherige Sonderregelung zahlt der Verbund einen Ausgleich an die Deutsche Bahn. Entsprechende Zahlungen seien auch im Fall des Upgrades nötig. Weil sich die Entwicklungen und Nachfrage des Angebots aber kaum kalkulieren lassen, konnten sich Verbund und Bahn vorab nicht auf eine für alle Seiten annehmbare Lösungen einigen – weshalb das Zusatzticket nun doch nicht kommt.

Vielfahrer, die auch künftig mit dem Fernverkehr zwischen beiden Städten fahren wollen, können weiterhin auf Monatskarten für den gesamten Verbundraum setzen. Diese kostet normal 218 Euro im Monat beziehungsweise 181 Euro, wenn diese als Abo bezogen wird. Inklusive sind dann die bisher gewohnten Zusatznutzen wie die Mitnahme von Rad oder Hund oder weiterer Personen in den Abendstunden und an Wochenenden. Das Deutschlandticket ist grundsätzlich nicht in Fernverkehrszügen gültig.

Seit Montag läuft der Verkauf des Deutschlandtickets offiziell. Im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) ist es bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB), der DB Regio, beim Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE), der Regionalbus Oberlausitz (RBO) sowie der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda (VGH) erhältlich. Die Bestellung kann online über die Abo-Portale der Unternehmen oder – wenn vorhanden – über deren Apps erfolgen. Zudem können sich Kunden auch an die Servicestellen der jeweiligen Verkehrsunternehmen wenden.