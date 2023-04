Die Stadtverwaltung zählt zu den ganz großen Arbeitgebern in Dresden. Doch ausgerechnet dort gibt es wenige Tage vorm Start des Deutschlandtickets noch keine Regelung dafür, ob es die Mitarbeiter auch als Jobticket haben können.

Dresden. Mehrere Zehntausend Menschen in Dresden haben sich bereits fürs Deutschlandticket entschieden, darunter auch viele Inhaber eines Jobtickets. Von den mehr als 350 Unternehmen, die in Dresden ihren Mitar­beitern ein Jobticket anbieten, werden Stand jetzt etwa 230 Firmen neben der bisherigen Abo-Monatskarte auch das Deutschlandticket bezuschussen. Das sind rund zwei Drittel. Nicht entschieden ist diese Frage allerdings ausgerechnet bei einem der größten Arbeitgeber in Dresden: der Stadtverwaltung.