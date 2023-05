Deutschland-Ticket sorgt für volle Züge

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Deutschland in vollen Zügen genießen: Dieser doppeldeutige Witz hatte nicht zuletzt wegen des 9-Euro-Tickets im vergangenen Sommer Fahrt aufgenommen. Dass die Deutsche Bahn den durch das Billigticket ausgelösten Run bei den Fahrgästen nicht standhalten würde, hätte jedes Orakel aus seiner noch so trüben Glaskugel vorhersagen können.

Ein Triebwagen der Länderbahn auf dem Weg von Zittau nach Dresden - hier am Halt in Langebrück. In diesem Zug standen am vergangenen Donnerstagmittag die Menschen dicht an dicht. © Quelle: Sebastian Kositz

Ganz so billig ist es ab dem 1. Mai zwar nicht mehr, aber auch ein 49-Euro-Ticket kommt gut an. Das merken der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), die Länderbahn und die Deutsche Bahn auch in und um Dresden. Besondern angetan haben es den Fahrgästen die Verbindungen in Richtung Oberlausitz und Brandenburg. Ist das Ticket erstmal da, kommt die Ausstattung von ganz allein, munkelten Experten im Vorfeld. Schauen wir mal. Jetzt lesen

Beim Deutschland-Ticket gehen wir von einem spürbaren, stetigen Nachfragezuwachs aus. Wir erwarten nicht schlagartig von einem Tag auf den anderen mehr Fahrgäste, wie es beim Neun-Euro-Ticket der Fall war. Bahnsprecherin

Der kleine Ort Hrensko liegt direkt hinter der tschechischen Grenze. © Quelle: IMAGO/Shotshop

Mit dem Deutschlandticket ab Dresden nach Hřensko in Tschechien oder Zgorzelec in Polen

Mit dem Deutschlandticket lassen sich ohne Aufpreise auch einige Ziele ab Dresden in Tschechien und Polen erreichen. Was zudem in der Nationalparkbahn gilt – und wie es vergleichsweise günstig bis Prag oder Breslau geht. Jetzt lesen

Kremlchef Wladimir Putin bei seiner Rede auf dem Roten Platz in Moskau. © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Putins Parade: Auffallend ist, was der Kremlchef nicht sagte

An diesem Dienstag hat Russland den „Tag des Sieges“ mit der traditionellen Militärparade und Rede von Kremlchef Putin gefeiert. Doch bemerkenswert ist, wo Putin vage geblieben ist, was er nicht gesagt hat und was bei der Parade zu sehen war. Jetzt lesen

17 Uhr: Oberbürgermeister Dirk Hilbert eröffnet mit einem Grußwort die neue BUGA-Werkstatt. Die Werkstatt findet im World Café-Format als eine moderierte Tischdiskussion statt. Ziel der Werkstatt ist es, sich mit Bürgerinnen und Bürgern über Ideen, Anregungen und Vorschläge zu einer ersten Ideenskizze auszutauschen. www.dresden.de/buga

18 Uhr: Sondersitzung des Ausschusses für Finanzen. Bei der Tagung soll es auch um die Unterbringung von Flüchtlingen gehen.

Was meint Bundesinnenministerin Nancy Faeser, wenn sie von einem „historischen Momentum“ in der Asylpolitik spricht? Vor dem Asylgipfel am Mittwoch wächst in Berlin die Unruhe. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Bevor am Donnerstag der Dresdner Stadtrat über die geplanten Asylcontainer entscheidet, treffen sich heute Abend die Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen im Berliner Kanzleramt zum Flüchtlingsgipfel. Dabei soll die Finanzierung der Flüchtlingshilfe neu besprochen werden, die Fronten sind verhärtet.

Das Berliner Hostel "Happy Go Lucky" nach der Neugestaltung im Jahr 2016. © Quelle: picture alliance / dpa

... ein zu buntes Hostel in Berlin

Seit 2016 hat ein Hostel in Berlin-Charlottenburg eine kunterbunte Außenwand. Doch die soll bald der Vergangenheit angehören, hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg nach einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen Inhaber und Ordnungsamt entschieden. Doch die Auseinandersetzung könnte noch weitergehen. Jetzt lesen

