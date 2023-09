﻿Die „DNN am Sonntag“ gibt’s nur digital – was am 3. September 2023 drinsteht

Dresden. Unsere Titelstory dreht sich um die Tragödie der Familie Beckmann. Wie viel Leid kann eine Familie aushalten? Reinhold Beckmann, Moderator, Musiker und Autor, erzählt in einem Buch die Geschichte seiner Mutter Aenne, deren vier Brüder alle im Zweiten Weltkrieg starben. Ein Gespräch über Gottesfurcht, Schuld, und die schmerzhafte Suche nach seinen Onkels, die er nie kennenlernte.

Auf der Leinwand hat Putin schon gewonnen: Mit viel finanziellem Aufwand fördert Moskau die Produktion von Filmen, die den Angriffskrieg gegen die Ukraine propagandistisch glorifizieren. Das Publikum reagiert eher zurückhaltend – und versucht, an die durch den Boykott seltenen Raubkopien westlicher Filme zu kommen.

Athen bekommt ein grünes Herz: Am Rand der griechischen Hauptstadt entsteht auf einem früheren Flughafen ein Stadteil mit 10 000 neuen Wohneinheiten samt Hotels, Geschäften, Büros, Schulen und einem Jachthafen. Die Trabantenstadt Ellinikon an der attischen Riviera soll für eine nachhaltige urbane Entwicklung Maßstäbe setzen.

Dänemarks dickster Fisch: Weil die Medikamente von Novo Nordisk als Abnehmwunder gefeiert werden, befindet sich das Unternehmen neuerdings unter den 25 wertvollsten der Welt. Sein Marktwert übersteigt sogar das dänische Bruttoinlandsprodukt. Fachleute warnen vor negativen Auswirkungen auf andere Branchen.

Hype um die Haare: Einmal Topffrisur mit Dauerwelle, bitte: Der „Edgar“-Schnitt macht derzeit auf der Plattform Tiktok die Runde. Bekannt gemacht hat ihn ein Friseur aus einem kleinen Ort in der Schweiz. Ist das der nächste große Frisurentrend der Generation Z?

Warum brennt es so oft auf Inseln? Im Mittelmeerraum und anderen Teilen der Welt kommt es diesen Sommer zu heftigen Waldbränden. Viele Inseln sind betroffen. Das ist kein Zufall, meint der Feuerökologe Alexander Held. Er erklärt, warum die Inseln wie Brenngläser funktionieren.

Ist der deutsche Leistungssport am Ende? Im Fußball versagen nach den hochbezahlten Männern auch die Frauen, von der Leichtathletik-WM kommt das deutsche Team ohne Medaille zurück – geht jetzt alles den Bach runter? Oder ist die Katastrophenstimmung eher übertrieben? Ja, das ist sie, meint Marco Nehmer, Autor beim RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in unserer Debatte der Woche. Wir seien Meister der Scheindebatten, sagt er und verweist auf Erfolge in vielen Sportarten, sieht Probleme eher in überholten Strukturen. Sebastian Harfst, stellvertretender Sportchef beim RND hält dagegen. Deutschland habe seine Einstellung zum Spitzensport verloren, meint er und stellt fest: „Wir sind Weltmeister der Ausreden“.

Dazu gibt es weitere Hintergrundberichte zu aktuellen Themen, die Bilder der Woche, aktuellen Sport sowie Filmtipps. Schauen Sie gern rein in unser E-Paper am Sonntag. Viel Spaß beim Lesen!

