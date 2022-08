﻿Deutsche Bahn stoppt Eurocity-Züge nach Dresden an der Grenze

Reisende müssen sich mit Nahverkehr von Děčín nach Dresden durchschlagen, weil es technische Probleme bei tschechischen und ungarischen Waggons gibt. Die Deutsche Bahn gibt sich schmallippig.

Dresden/Děčín. Die Deutsche Bahn hat in jüngster Zeit wiederholt Eurocity-Züge aus Prag in Richtung Berlin über Dresden an der Grenze gestoppt. Das berichten tschechische Medien unter Berufung auf die Tschechische Staatsbahn České dráhy (ČD). Das Eisenbahnmagazin „Lok Report“ hatte die Vorfälle auch in Deutschland bekannt gemacht. Demnach hat Personal der Deutschen Bahn seit Juni die Annahme und Weiterbeförderung von Eurocity-Zügen in drei Fällen abgelehnt. Reisende haben sich dem Bericht zufolge mit Nahverkehrszügen nach Dresden durchschlagen müssen. In dieser Woche soll abermals ein Reisezug nach Angaben der ČD gestoppt worden sein - allerdings erst in Dresden.

Die ČD bestätigt technische Probleme an Waggons, unter anderem an Klimaanlagen. Hintergrund ist offenbar ein Rückstau von Revisionen und ein damit einhergehender Fahrzeugmangel. Die damit beauftragte slowakische Firma benötige statt veranschlagten 45 Tagen je Waggon aktuell teilweise mehr als 100 Tage.