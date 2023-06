﻿Deutsch-Französischer Krieg: Wie es den Kriegsgefangenen in Dresden erging

1870/ 71

Mindestens 4000 französische Kriegsgefangene waren in den Jahren 1870/71 in Dresden-Übigau interniert. Wie es ihnen erging, was sie am Essen zu meckern hatten und wie viele in Kaditz ihre letzte Ruhestätte fanden, erläutert ein neues Buch.

Christian Ruf WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket