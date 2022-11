﻿Heftige Detonation in Dresden-Prohlis: Chaoten jagen massive Sitzbank in die Luft

Eine laute Explosion hat am Montagabend die Menschen in Dresden-Prohlis aufgeschreckt. Nun ermittelt die Polizei.

Dresden. Von Zeugen alarmierte Polizisten waren umgehend zum Ort des Geschehens geeilt, konnte die Gruppe junge Leute aber nicht mehr ausfindig machen. Den Schaden an der schwer beschädigten Sitzbank bezifferten die Beamten nach einer ersten Schätzung auf etwa 1200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Eine heftige Detonation hat am Montagabend Anwohner in Prohlis aufgeschreckt. Kurz vor 20 Uhr hatten offenbar Jugendliche an der Prohliser Allee Pyrotechnik gezündet. Die Explosion eines Böllers war derart stark, dass es sogar einige der massiven Holzbalken einer Sitzbank auseinanderriss.