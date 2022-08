﻿Deshalb demonstrieren Radfahrer am Montag in Dresden

Am Montag beginnt wieder die Schule und es starten viele Aktionen zur Verkehrssicherheit. Radfahrer wollen am Montag auf eine gravierende Sicherheitslücke hinweisen. Das ist geplant.

Dresden. Die „AG nachhaltig mobil im Dresdner Norden“ kündigt für Montag von 7 bis 10 Uhr eine Demonstration auf der Königsbrücker Straße an. Zur Eröffnung der neuen Gemeinschaftsschule Albertstadt an der Königsbrücker Straße will die AG die Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Radfahrern fordern, erklärte Frank Andraczek von den Veranstaltern der Demonstration.

Durchgängige Radverbindung vom Norden in die Stadt