﻿Deshalb bewirbt sich Dresden für die Bundesgartenschau 2033

Die Landeshauptstadt Dresden will die Bundesgartenschau 2033 erstmals nach Sachsen holen. Mit zwei Projekten will Dresden glänzen und gemeinsam mit der Technischen Universität Tradition und Innovation verbinden.

Dresden. Die Landeshauptstadt Dresden will sich für die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2033 bewerben. Das kündigten am Freitag Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Rektorin Ursula M. Staudinger an. Wenn Dresden den Zuschlag erhält, wird es gleich zwei Besonderheiten geben: Erstmals würde eine Bundesgartenschau (Buga) in Sachsen ausgerichtet werden. Und erstmals würde der Campus einer Universität zum Buga-Gelände gehören.

Für 2003 stach Rostock Dresden aus

Dresden hatte sich bereits in den 1990er Jahren um die Buga 2003 bemüht, doch den Zuschlag hatte die Hansestadt Rostock erhalten. Das kann laut Hilbert bei der aktuellen Bewerbung nicht passieren. Die Deutsche Bundesgartenschau Gesellschaft hat das Verfahren geändert und lässt nicht mehr Städte gegeneinander konkurrieren. Sondern einzelne Bewerber erhalten ein Exklusivangebot. Bis Ende 2023 muss sich Dresden laut dem OB zur Buga-Austragung bekennen und eine Machbarkeitsstudie vorlegen. „Wir sind seit mehreren Jahren mit der Gesellschaft im Gespräch. Wer sich für die Buga interessiert, kann in Zeiträumen ab 2039 planen“, so Hilbert.

Jetzt springt Dresden für Cottbus ein

Dresden kommt 2033 deshalb schon ins Gespräch, weil die ursprünglich vorgesehene Ausrichterstadt Cottbus die geforderten Garantien nicht abgegeben haben soll. Fast hätte es sogar mit 2031 geklappt, weil es in Wuppertal eine starke Bewegung gegen die Buga gegeben hat. Letztlich ging ein Bürgerentscheid knapp zugunsten der Buga aus, so dass Wuppertal im Rennen bleibt und Dresden zwei Jahre später an die Reihe kommt – falls der Stadtrat zustimmt.

250 000 Euro für die Machbarkeitsstudie

Hilbert hat eine Vorlage erarbeiten lassen und wirbt um Zustimmung. 250 000 Euro hat der OB für die Machbarkeitsstudie eingeplant, für die Ausrichtung sind ganz andere Summen im Gespräch. Mittlere zweistellige oder kleinere dreistellige Millionenbeträge investieren andere Ausrichterstädte in die Buga. Dresden habe den Vorteil, nicht beim Nullpunkt zu beginnen, sondern auf bereits in Arbeit befindliche Vorhaben zurückgreifen zu können, so Hilbert, der auch auf Fördermittel des Freistaats hofft.

Südpark wird zentrales Ausstellungsgelände

Zentrales Ausstellungsgelände soll der Südpark werden, aber auch das Vorhaben Blaues Band Geberbach soll bei der Bewerbung eine große Rolle spielen, kündigte Hilbert an. Die Stadt werde die Bewerbung gemeinsam mit der Technischen Universität vorantreiben, die über die fachliche Expertise verfüge. „Dresden und der Freistaat stehen für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur“, erklärte Staudinger, mit dem Botanischen Garten, den Botanischen Sammlungen im Schloss Zuschendorf, dem Forstbotanischen Garten Tharandt oder dem Bosel-Garten bei Meißen verfüge Dresden über exzellente Außenstandorte für die Buga. „Wir können mit der Buga Geschichte schreiben“, erklärte die Rektorin.

Catrin Schmidt, Lehrstuhlinhaberin für Landschaftsplanung an der TU, hat die Gespräche der Stadt mit der Buga-Gesellschaft fachlich begleitet und ist überzeugt: „Der Südpark erfüllt alle Kriterien, die an ein zentrales Ausstellungsgelände gestellt werden.“ Dresden könne Tradition und Innovation vereinen und Antworten auf die Frage nach einer klimaangepassten Stadt geben.

Dresden hat viel Potenzial

Jochen Sandner, Geschäftsführer der Buga-Gesellschaft, sieht in Dresden viel Potenzial für einen integrierten Stadtentwicklungsprozess mit dem Format einer Bundesgartenschau. „Wir geben bis Ende 2023 Zeit für die Machbarkeitsstudie und die notwendigen politischen Beschlüsse.“

„In Dresden ist was los“

Andreas Wehle, Präsident des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau in Sachsen, sieht in dem Engagement Dresdens für die Buga eine Wertschätzung seines Berufsstandes. „Was wir für eine Buga bauen, müssen wir hinterher auch pflegen, weil mindestens 80 Prozent der Substanz erhalten bleibet.“ Er werde von auswärtigen Kollegen oft gefragt, was in Dresden los sei. „Wir müssen den Satzbau umstellen und dafür sorgen, dass sie sagen: In Dresden ist was los.“

Gewinn für den Tourismus

Die rund 180-tägige Buga könnte zwischen einer und zwei Millionen Touristen nach Dresden ziehen, rechnet Schmidt vor. Dass Corinne Miseer, Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH, Gast bei der Pressekonferenz war, war durchaus kein Zufall.