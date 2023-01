Des Geldes wegen? Hannig will Freier Bürger bleiben

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

zu Beginn des Jahres hatte die Dresdner Stadtratsfraktion Freie Wähler/Freie Bürger Frank Hannig aus ihren Reihen ausgeschlossen. Der Vorwurf: mehrfach unentschuldigtes Fehlen, Alleingänge und nicht abgesprochene Redebeiträge.

Frank Hannig will Mitglied der Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger bleiben. © Quelle: Uwe Zucchi

Hannig will das nicht hinnehmen und hat Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht. Jetzt ist Eile geboten: Schon auf der Stadtratssitzung am Donnerstag will die Fraktion ihn aus allen Ausschüssen und Aufsichtsräten abberufen lassen. Und genau hier könnte auch ein Motiv für die Klage liegen: Hannig ist pleite und würde mit der Abberufung einen Großteil der Aufwandsentschädigungen und Vergütungen eines Stadtrats verlieren. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Das war ein sehr wichtiger Sieg. Wir haben jetzt lange genug gelitten. Nicht nur wir, sondern auch alle drumherum. Es tut einfach gut, wieder mal ein Spiel zu gewinnen. Ahmet Arslan Doppeltorschütze im siegreichen Spiel der SGD gegen Oldenburg

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Chef der sächsischen Impfkommission: Corona-Impfung weiter sinnvoll: Die Impfmüdigkeit in Sachsen ist bekannt. Das gilt auch bei Corona. Die Quote ist noch immer die bundesweit niedrigste - Infektionsmediziner plädieren weiter für einen Schutz. Jetzt lesen

Lauterbach will Hotline für Long-Covid-Patienten einrichten: Karl Lauterbach will Long-Covid-Patienten besser unterstützen. Dazu plant der Gesundheitsminister die Einrichtung einer Hotline als Anlaufstelle. Zudem soll in die Forschung investiert werden. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Die Semperoper verkaufte Ausrangiertes aus ihrem Fundus, etwa diese Kleider. © Quelle: Anja Schneider

Draußen warten, drinnen Gedränge: Das war beim Kostümverkauf in der Semperoper los

Während sich vor der Dresdner Semperoper am Sonntagmittag noch zahlreiche Interessierte die Beine in den Bauch standen, wühlten und probierten sich in der Garderobe Kaufwillige durch den ausrangierten Fundus. Ein Foto-Streifzug: Jetzt anschauen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Frankreichs Staatspräsident Valery Giscard d'Estaing (links) und Bundeskanzler Helmut Schmidt am 16.6.1977 im Bundeskanzleramt in Bonn. © Quelle: dpa

Wie Deutschland und Frankreich sich näher kamen: Das Geheimnis der Power-Paare

Die deutsch-französischen Gespanne Schmidt/Giscard und Kohl/Mitterrand haben Europa geeint und vorangebracht. Wie kam es zu einem so engen Zusammenrücken? Und warum hatte im Gegensatz dazu Angela Merkel, norddeutsch-kühl wie Olaf Scholz, immer wieder Probleme mit Paris? Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr: Ausbau des Mobilfunknetzes - Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und Michael Jungwirth, Mitglied der Geschäftsführung der Vodafone GmbH, informieren über eine Vereinbarung des Freistaates Sachsen und der Vodafone GmbH über den beschleunigten Aufbau eines hochmodernen 5G-Mobilfunknetzes (5G+) in Sachsen und unterzeichnen diese.

17 Uhr: Mach mit! beim Fanfarenzug Dresden e. V. - Die Verbindung von Musik und Bewegung ist unser Markenzeichen und unsere Leidenschaft, sagen die Mitglieder des Fanfarenzugs über sich selbst. Wer mitmachen möchte, kann heute in der 25. Oberschule vorbeischauen. Dort gibt es montags immer musikalische Proben. Eie Voranmeldung ist nicht erforderlich, ein Gefühl für Rhythmus und die Lust zum gemeinsamen Musizieren sind von Vorteil. Ort: 25. Oberschule, Pohlandstr. 40, 01309 Dresden

Wer heute wichtig wird

Georg Baselitz im August 2022 vor dem Pomonatempel in Potsdam. Dort wurde seine Ausstellung „Schinkel nach Athen tragen - Georg Baselitz“ eröffnet. © Quelle: Paul Zinken/dpa

Georg Baselitz ist bekannt geworden mit Bildern, deren Motive auf dem Kopf stehen. Der gebürtige Sachse gilt als provokant und unangepasst. Am 23. Januar wird er 85 Jahre alt. Der Künstler, der seit vielen Jahren zu den bedeutendsten weltweit gezählt wird, begeht seinen 85. Geburtstag mit Kulturfreunden in Paris bei einer Baselitz-Schau in der Galerie Ropac. Es ist nur eine von sechs teils spektakulären Ausstellungen aus Anlass des Geburtstags.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Auf dem amerikanischen Kontinent ein Superstar, hierzulande noch vielen unbekannt: Der Trap- und Reggaeton-Küstler Bad Bunny, hier bei einem Konzert 2021 in San Juan, Puerto Rico, bricht Rekorde. © Quelle: IMAGO/Agencia EFE

... der unbekannte Megastar – Bad Bunny bricht Rekorde

Den Rapper Bad Bunny kennen in Deutschland noch nicht allzu viele. Dabei ist er Spotifys Superheld, hat einen Ed-Sheeran-Liverekord gebrochen und beim „Rolling Stone“ schon eine „50 beste Songs“-Liste. Fachleute sehen den Puerto Ricaner an der Spitze eines Latin-Music-Booms. Im Kino tritt Bad Bunny 2024 sogar gegen Spider-Man an. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Franziska Kästner

Redakteurin

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play