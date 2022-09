Der Wohnungsbau in Dresden geht voran - im privaten Sektor

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

der Projektentwickler Quarterbeck baut an der Clara-Zetkin-Straße in Löbtau ein neues Quartier mit 100 Wohnungen. Das ist schön, aber eher keine ganz große Sache. Bemerkenswert wird es erst, wenn man Quarterbeck die kommunale „Wohnen in Dresden“ gegenüberstellt.

Die öffentliche Immobilientochter hat in fünf Jahren 791 Wohnungen neu gebaut, will gut 100 weitere zu Ende bauen, legt aber vorerst alle weiteren Projekte auf Eis. Es gebe derzeit zu viele Risiken. Das private Unternehmen verwirklicht derzeit 14 Objekte in Dresden mit 3500 Wohnungen und will auch künftig der Krise trotzen. Man habe weiter Vertrauen in den Dresdner Markt.

Weltkulturerbe ist ein rein materieller Titel, aber Hellerau ist auch ein Gedankengebilde mit riesigen Gebäuden. Anette Hellmuth Mitglied im Förderverein Weltkulturerbe Hellerau über die Bestrebung, wieder einen UNESCO-Titel nach Dresden zu holen

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Sechs Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen registriert: In Dresden steigt die Zahl der aktiven Coronainfektionen weiterhin an. Auch die registrierten Ausbrüche in Pflegeeinrichtungen mehren sich wieder – sechs Heime sind betroffen. Jetzt lesen

Hausärzte hoffen auf „neuen Impuls“ für Corona-Impfkampagne: Nach der Zulassung der an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe hat sich die Stiko am Dienstag für deren bevorzugten Einsatz bei Auffrischimpfungen ausgesprochen. Hausärzte hoffen nun, dass diese Empfehlung nach einer derzeit eher mauen Corona-Impfkampagne einen neuen Impuls gibt. Jetzt lesen

Kaddi kostet Spezial: Der große Sushi-Test in Dresden

Nigiri, Maki und Inside-Out: Wer rollt am besten in Dresden? Wir haben zehn Sushi-Restaurants getestet. Jetzt lesen

Uniper wird verstaatlicht: Was bedeutet das für die Versorgung von Verbrauchern und Unternehmen?

Der in Schieflage geratene Energiekonzern Uniper wird verstaatlicht. Noch am Mittwoch soll der Schritt auch offiziell vollzogen werden. Doch was bedeutet das überhaupt und auf was müssen sich Verbraucher und Unternehmen einstellen? Das RND gibt einen Überblick. Jetzt lesen

15 Uhr: 30 Jahre Deutsche Werkstätten Hellerau - Auf einer Festveranstaltung spricht Oberbürgermeister Dirk Hilbert. ein Grußwort.

18 Uhr: Sitzung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Dresden - Im öffentlichen Teil geht es unter anderem um die interkulturelle Öffnung aller Leistungsfelder und Leistungsarten der Kinder- und Jugendhilfe, die Vergabe von Zuschüssen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens und für bauliche Maßnahmen im Jahr 2022 an Träger der freien Jugendhilfe von Kindertageseinrichtungen sowie entgeltfreie Angebote für Kinder und Jugendliche in kommunalen Kultureinrichtungen. Ort: Neues Rathaus, Plenarsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

Lutz Rathenow wird heute 70 und schenkt sich ein Buch: „Trotzig lächeln und das Weltall streicheln“ ist ein launiger Blick auf sein Leben. Der Schriftsteller war in der DDR als Bürgerrechtler verfolgt, später wurde er in Sachsen Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. „Ich bin in einer Dauerskepsis, die mich eigentlich froh stimmt“, sagt Rathenow. „Ich hoffe, die Texte sind vieles, aber sie sind nicht verbittert.“

... ein Betrugsskandal in den USA: Hunderte Millionen Dollar aus Corona-Programm gestohlen

Staatsanwälte sprechen vom bislang größten Betrug in Verbindung mit der Pandemie in den USA. Fast 50 Personen müssen sich demnach dafür verantworten, Bundesgelder für die Speisung armer Kinder in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Jetzt lesen

